В Лондоне украинку выгоняют из дома, который на нее переписал британец: что известно

Дом коллекционера Ричарда Джоя / © dailymail.co.uk

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В Лондоне произошел скандал: коллекционер Ричард Джой завещал украинской официантке Марии дом, но семья британца подала в суд, чтобы вернуть недвижимость, однако украинка не хочет выезжать.

Мария заявила, что это была воля покойного.

Об этом пишет DailyMail.

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«Я хочу, чтобы ты держала дом»

82-летний «отшельник» и коллекционер военных памяток Ричард Джой умер в мае 2018 года. Он завещал украинской официантке Марии Романишин свой дом в Лондоне стоимостью 650 тысяч фунтов стерлингов (34 766 894 гривен), в котором провел всю свою жизнь.

Мужчина никогда не был женат и не имел детей. Он проводил большую часть времени в местной библиотеке, а трижды в неделю посещал городское кафе The Upper Crust, где и познакомился с 38-летней Марией Романишин.

Мистер Джой провел некоторое время в больнице, а Мария на регулярной основе помогала Джою с покупками и повседневными делами.

Украинка рассказала, что у нее сложилась тесная связь с мистером Джоем и он пригласил ее семью жить с ним как «приемная семья».

По словам Марии, в 2016 году он подарил ей дом, «всунув» в руки документы на собственность, и сказал: «Дом твой. Я хочу, чтобы ты держала дом».

Однако двоюродный брат мистера Джоя Мартин Ларни и исполнитель завещания подал в суд на Марию Романишин. Он просил отменить дарение дома, чтобы его можно было разделить согласно условиям завещания 2011 года.

Окружной суд Центрального Лондона получил подтверждение, что менее чем за два года до смерти мужчины, в 2016 году, Джой действительно подарил свой дом украинке Романишин.

Что говорят адвокаты

«Она и ее дети стали усыновленной семьей покойного, и они также помогали ему и заботились о нем, но ни один из них никогда не был опекуном и никогда не требовал и не получал денег за свой уход и помощь», — сказала адвокат украинки Линн Каунселл.

Однако адвокат истца считает, что в 2016 году господин Джой не имел возможности подписывать сложные юридические документы, потому что якобы «был уязвимым с явными когнитивными нарушениями и, судя по предоставленным медицинским доказательствам, недееспособным».

В то же время адвокат Романишин отрицала это, подчеркнув, что «покойный играл в шахматы со старшей дочерью Романишин до и после договора дарения», а также был достаточно сообразительным, чтобы следить за эпизодами «Шерлока» по телевидению.

Как решилось дело

После недели рассмотрения дела в суде стороны согласились урегулировать свой спор вне суда после переговоров за кулисами. Романишин отказалась от наследства, отклонив встречный иск против господина Ларни, в котором она требовала признать, что имеет право собственности на дом.

При этом украинка все еще считает, что не должна выезжать из него.

«Это была его воля, почему я должен уезжать? Это желание мистера Джоя», — сказала Мария.

Женщина также заявила, что мистер Джой был бы «шокирован», если бы узнал, что его семья приехала за домом, потому что они проявили интерес только после его смерти.

Многие общие знакомые поддержали Марию, заявив, что она была очень доброй и на самом деле заботилась о британце, тогда как его семья совсем к нему не наведывалась. Поэтому, по их мнению, она заслуживала эту недвижимость.

Однако есть и те, кто поддержал семью мистера Джоя, заявив, что «это семейное наследие и оно должно достаться семье».

В итоге большая часть имения отошла его брату Ларни, его 87-летней матери Дорин, а также бывшему другу.

ТСН.ua ранее писал, как миллионер завещал все имущество гадалке, а бывшую жену с сыном оставил без копейки.