В любом случае не делайте это с рыбой: она потеряет все свои полезные свойства

Украинцы все больше предпочитают рыбу, постепенно заменяя ею мясо. Это не только полезно для здоровья, но и позволяет наслаждаться отличным вкусом. Однако следует учитывать, что не каждый способ приготовления рыбы сохраняет ее полезные свойства.

Как рассказали в Onet, известный диетолог Анна Столинская отмечает: жареная рыба – не самый лучший выбор. При таком способе приготовления полезные омега-3 жирные кислоты могут исчезнуть на 85%. Однако существуют более полезные варианты.

К примеру, рыба, приготовленная на гриле, сохраняет больше питательных веществ, однако потери все равно составляют 40-50%. Это лучший вариант, чем обычная жарка, но все еще далек от идеального.

Оптимальными методами приготовления является запекание, которое сохраняет 85-90% полезных веществ или приготовление на пару, почти не влияющее на содержание омега-3.

Но это не все! Диетолог добавляет, что самая большая концентрация омега-3 находится под кожей и у костей, поэтому лучший выбор – покупать рыбу целиком.

Анна Столинская рекомендует добавлять к рыбе куркуму, орегано, розмарин и чабрец. Эти специи не только придают блюду яркий вкус, но и обладают мощными противовоспалительными свойствами, способствуя лучшему усвоению омега-3 жирных кислот.

Важно и то, в чем именно готовится рыба. Популярные тефлоновые сковородки – не самый лучший вариант, поскольку их покрытие может разрушаться под влиянием высоких температур. Металлическая посуда без покрытия также нежелательна, ведь она вступает в реакцию с омега-3, снижая их пользу.

Что же выбрать? Эксперт советует готовить рыбу в стальной или бамбуковой пароварке, использовать жаропрочную стеклянную или керамическую посуду, а также выбирать чугунные или керамические сковородки для приготовления.

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