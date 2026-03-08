Чем подкормить вишни и сливы весной / © pexels.com

У многих садоводов возникает ситуация, когда плодовые деревья весной обильно цветут, но количество плодов остается очень малым. Завязь осыпается, и ягод едва хватает, чтобы просто попробовать. Одной из основных причин такого явления есть недостаток питательных веществ в почве в начале вегетационного периода. После зимы деревья начинают активно восстанавливать все процессы, и для формирования завязи им необходимо достаточное количество микроэлементов. Именно поэтому своевременная весенняя подкормка имеет ключевое значение для будущего урожая косточковых культур. Об этом пишет ресурс «Добрі новини».

Почему именно март является самым важным месяцем для подкормки

Многие владельцы садов привыкли удобрять плодовые деревья в мае, когда растения уже активно растут. Однако для косточковых культур, таких как слива, вишня и абрикос, это уже слишком поздно.

Эти деревья начинают свой вегетационный период очень рано — практически сразу после таяния снега. Конкретно в этот момент формируется база грядущего урожая.

Если в почве не хватает питательных веществ в марте:

цветение может быть слабее;

часть бутонов не раскроется;

значительное количество завязи будет осыпаться.

В результате даже здоровые деревья могут дать очень скромный урожай.

Чем подкормить косточковые деревья весной

Эффективным способом улучшения питания деревьев является использование комплексной смеси из трех компонентов, которая снабжает растения необходимыми элементами.

Для приготовления понадобятся: 500 г азофоски, 1 литровая банка измельченной яичной скорлупы, 1 кг садового диатомита.

Азофоска содержит три основных элемента питания растений — азот, фосфор и калий. Они стимулируют рост побегов, формирование бутонов и развитие плодов.

Яичная скорлупа является природным источником кальция, который укрепляет ткани растения и помогает снизить загрязнение.

Диатомит улучшает структуру почвы, способствует развитию корневой системы и помогает удерживать влагу.

В комплексе такая подкормка положительно влияет на общее состояние деревьев и способствует формированию более крупных и более сладких плодов.

Как правильно вносить подкормку

Чтобы удобрения были максимально эффективны, важно правильно их применить.

Все компоненты нужно тщательно перемешать в большой емкости. Получившуюся смесь равномерно распределить по кругу вокруг дерева, примерно по периметру кроны. После этого удобрение следует слегка завернуть в грунт с помощью граблей. Дозировка зависит от возраста дерева: для молодых деревьев (до 5 лет) — примерно 2 стакана смеси; для взрослых деревьев — 3-4 стакана.

Если почва сухая, после внесения подкормки желательно провести обильный полив. Обычно достаточно 2-3 ведер воды на одно дерево. Влага поможет питательным веществам быстрее проникнуть в корневую систему.