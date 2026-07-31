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В мире наблюдали за гигантской Оленьей Луной — невероятные фото
Луна казалась больше у горизонта из-за «лунной иллюзии» и имела золотистый или красноватый оттенок из-за эффекта Релея.
Полнолуние, известное как Луна Оленя, взошло вечером 29 июля и засияло над горизонтом в разных уголках планеты. Лунный диск казался слишком большим и очень ярким.
Этот эффект усиливал так называемая лунная иллюзия — оптическое явление, благодаря которому мы воспринимаем Луну значительно больше, когда она находится близко к горизонту. Кроме того, он может приобретать теплые золотистые, оранжевые или даже красноватые оттенки из-за прохождения солнечного света сквозь более плотные слои атмосферы.
Интересный факт: коренные народы Северной Америки традиционно называли июльское полнолуние «Оленьей Луной» — в честь периода, когда у молодых самцов оленей быстро отрастают новые рога. Именно поэтому это полнолуние символизирует стремительный рост, силу и эволюцию.