В мире наблюдали за гигантской Оленьей Луной — невероятные фото

Небо озарила июльская полная Луна / © Associated Press

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Полнолуние, известное как Луна Оленя, взошло вечером 29 июля и засияло над горизонтом в разных уголках планеты. Лунный диск казался слишком большим и очень ярким.

Этот эффект усиливал так называемая лунная иллюзия — оптическое явление, благодаря которому мы воспринимаем Луну значительно больше, когда она находится близко к горизонту. Кроме того, он может приобретать теплые золотистые, оранжевые или даже красноватые оттенки из-за прохождения солнечного света сквозь более плотные слои атмосферы.

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Интересный факт: коренные народы Северной Америки традиционно называли июльское полнолуние «Оленьей Луной» — в честь периода, когда у молодых самцов оленей быстро отрастают новые рога. Именно поэтому это полнолуние символизирует стремительный рост, силу и эволюцию.

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Фотографии полнолуния, попавшие в объектив, смотрите ниже

Полнолуние в июле / © Associated Press

Полнолуние в июле / © Associated Press

Полнолуние в июле / © Associated Press

Полнолуние в июле / © Associated Press

Полнолуние в июле / © Associated Press

Полнолуние в июле / © Associated Press

Полнолуние в июле / © Associated Press

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