ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
294
Время на прочтение
1 мин

В мире наблюдали за гигантской Оленьей Луной — невероятные фото

Луна казалась больше у горизонта из-за «лунной иллюзии» и имела золотистый или красноватый оттенок из-за эффекта Релея.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Небо озарила июльская полная Луна

Небо озарила июльская полная Луна / © Associated Press

Полнолуние, известное как Луна Оленя, взошло вечером 29 июля и засияло над горизонтом в разных уголках планеты. Лунный диск казался слишком большим и очень ярким.

Этот эффект усиливал так называемая лунная иллюзия — оптическое явление, благодаря которому мы воспринимаем Луну значительно больше, когда она находится близко к горизонту. Кроме того, он может приобретать теплые золотистые, оранжевые или даже красноватые оттенки из-за прохождения солнечного света сквозь более плотные слои атмосферы.

Интересный факт: коренные народы Северной Америки традиционно называли июльское полнолуние «Оленьей Луной» — в честь периода, когда у молодых самцов оленей быстро отрастают новые рога. Именно поэтому это полнолуние символизирует стремительный рост, силу и эволюцию.

Фотографии полнолуния, попавшие в объектив, смотрите ниже

Полнолуние в июле / © Associated Press

Полнолуние в июле / © Associated Press

Полнолуние в июле / © Associated Press

Полнолуние в июле / © Associated Press

Полнолуние в июле / © Associated Press

Полнолуние в июле / © Associated Press

Полнолуние в июле / © Associated Press

Полнолуние в июле / © Associated Press

Полнолуние в июле / © Associated Press

Полнолуние в июле / © Associated Press

Полнолуние в июле / © Associated Press

Полнолуние в июле / © Associated Press

Полнолуние в июле / © Associated Press

Полнолуние в июле / © Associated Press

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
294
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie