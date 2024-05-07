В моду вернулась летняя обувь, созданная во времена Франклина Рузвельта: выбираем топсайдеры

Если заглянуть в шкаф наших родителей, то, пожалуй, можно найти их – трендовую обувь 2024 года сезона весна – лето. Да это хорошо знакомые нам старые, добрые мокасины. Эта кожаная обувь романтического бохо стиля помимо удобства, мягкой посадки на ноге, еще и универсальна. Ее можно носить со всем и везде – как в офис с костюмами, так и на пляж с шортами.

Откуда появились топпсайдеры

Топсайдеры, или Top-Siders – это модель мужской или женской обуви из текстиля или кожи для ношения на яхтах. Да, именно на скользких палубах яхт. Как говорят эксперты, изобрёл топпсайдеры Пол Сперри после того, как в 1935 году он поскользнулся на палубе своего парусника и упал за борт в Лонг-Айлендском заливе.

Так родилась специальная обувь для лодок с простым кожаным верхом и нарезной резиновой подошвой. Мистер Сперри запатентовал процесс изготовления этой модели в 1937 году.

Сегодня, по мнению мировых экспертов моды топ-сайдеры, являются трендом весны лета 2024 года, они активно переосмысливаются и открываются заново.

Чем отличаются топ-сайдеры от мокасины

Сначала значительным отличием между топ-сайдерами и мокасинами было их предназначение. Топсайдеры использовались для удобного управления яхтой, а мокасины – для ежедневного ношения. Отсюда отличались они типом подошвы – подошва мокасин должна обеспечивать комфорт, поэтому ее делают мягкой и с минимальным рельефом. Подошва топ-сайдеров должна была уберечь их владельцев от выпадения за борт и вообще от падения на мокрой палубе.

Сегодня эта разница стерлась. Топ-сайдеры можно увидеть на мировых подиумах и являются повседневной обувью многих из нас. Поэтому чаще говорят о мокасинах и тренде на них с топ-сайдерами включительно.

Туфли-мокасины вернулись

Почти пропавшие еще пару лет назад мокасины, как элемент стильного гардероба, снова вернулись на арену и стали горячим трендом. Туфли-мокасины оказались на подиуме Miu Miu этой весной в Париже, в коллекции, они также были на показе мужской одежды Fendi осенью 2024 года в Милане, где обувь в стиле мокасины была отштампована под крокодиловую кожу. Дизайнер с мировым именем Billy Reid признался, что носит мокасины с 15 лет, а первые даже заклеивал скотчем, потому что сносил их в дыры. Сегодня же, по словам модельера, его давние мокасины любит носить его сын.

Несмотря на различные варианты топ-сайдеров в популярных цветах и металлических версиях, на пике именно классическая версия этой обуви. Секрет вот в том, что популярность таких фасонов как топ-сайдеры основывается, в первую очередь, на функциональности, а не на моде. Этот вид обуви не теряет своей актуальности и уместности со временем.

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