В моду вернулись аристократические старинные имена для девочек, которые станут хитами 2024 года

Родители предпочитают старинные имена для детей, а не современные, особенно когда речь идет о девочках.

В 2024 году на пике популярности будут старинные имена. Особенно те, которые начинаются с буквы «А». Эксперты определили, что самым хитовым именем для девочки станет Ада. Следующими по популярности будут Агнес, Агата и Алиса. Эти имена относятся к аристократическим, как пишет издание Express.

Что означают самые популярные аристократические девичьи имена

Ада – это имя немецкого происхождения, означающее «благородная или знатная». Оно производно от имени Аделаида, которое распространено в скандинавских странах. Женщина с этим именем энергичная и творческая натура, всегда готова помочь тем, кто в этом нуждается. В то же время может быть откровенной и наглой, поэтому притягивает к себе таких же ярких личностей. В личных отношениях Ада достаточно разборчива, хотя поклонников у нее очень много. Может вступать в брак с мужчиной, который старше ее, чтобы он был не только партнером, но и наставником.

– это имя немецкого происхождения, означающее «благородная или знатная». Оно производно от имени Аделаида, которое распространено в скандинавских странах. Женщина с этим именем энергичная и творческая натура, всегда готова помочь тем, кто в этом нуждается. В то же время может быть откровенной и наглой, поэтому притягивает к себе таких же ярких личностей. В личных отношениях Ада достаточно разборчива, хотя поклонников у нее очень много. Может вступать в брак с мужчиной, который старше ее, чтобы он был не только партнером, но и наставником. Агнес – имеет древнегреческое происхождение, означает чистоту и непорочность. Девушка с таким именем довольно сдержанна и уважительна, с детства хорошо учится и не доставляет хлопот своим родителям. Агнесс умеет хорошо держаться в обществе, хотя за сдержанностью скрывается уязвимая и эмоциональная натура. С близкими она добра и великодушна, всегда чутка и справедлива. Агнесс не каждого впустит в свое сердце, поэтому ее мужем станет лучший среди лучших.

– имеет древнегреческое происхождение, означает чистоту и непорочность. Девушка с таким именем довольно сдержанна и уважительна, с детства хорошо учится и не доставляет хлопот своим родителям. Агнесс умеет хорошо держаться в обществе, хотя за сдержанностью скрывается уязвимая и эмоциональная натура. С близкими она добра и великодушна, всегда чутка и справедлива. Агнесс не каждого впустит в свое сердце, поэтому ее мужем станет лучший среди лучших. Агата – это имя древнегреческого происхождения и означает доброту, красоту и мягкость. Хотя сама обладательница этого имени носит твердый характер, настойчива и независима. Еще с детства она привыкает достигать своего, просчитывая свои шаги вперед. Поэтому женщине удается достаточно быстро добиться успехов в карьере и бизнесе. Агата является отличным лидером и руководителем, поскольку всегда чувствует себя уверенно в любой ситуации. В личной жизни Агата не менее успешна, умеет построить не только карьеру, но и крепкую счастливую семью.

– это имя древнегреческого происхождения и означает доброту, красоту и мягкость. Хотя сама обладательница этого имени носит твердый характер, настойчива и независима. Еще с детства она привыкает достигать своего, просчитывая свои шаги вперед. Поэтому женщине удается достаточно быстро добиться успехов в карьере и бизнесе. Агата является отличным лидером и руководителем, поскольку всегда чувствует себя уверенно в любой ситуации. В личной жизни Агата не менее успешна, умеет построить не только карьеру, но и крепкую счастливую семью. Алиса – это производное имя от древнегерманского Аделаида. Алиса с детства честная и прямолинейная личность, имеет врожденное чувство справедливости и достоинства. Она умеет отстаивать свои права, а также защищает тех, кто потерпел несправедливую обиду. Алиса высоко ценит своих родных, старается всячески их поддержать. У женщины очень много поклонников, но свое сердце она отдает тому, кого по-настоящему полюбит.

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