В моду вернулось роскошное имя для мальчиков: какие имена будут самыми популярными в мире 2024-го

Какое имя выбрать для своего ребенка: имена, которые будут в моде 2024 года.

Раньше мы писали о роскошных редких именах для девочек.

Как выбрать имя для своего ребенка? Над этим вопросом ломают голову многие родители, ожидающие своего счастья. Ибо в мире так много обычных, редких, удивительных имен, что просто можно потеряться в их количестве и разнообразии. Специалисты считают, что в 2024 году родители будут называть своих младенцев традиционными классическими именами. Какие имена будут самыми популярными в мире в 2024 году – читайте дальше.

Какие имена будут модными в 2024 году: прогнозы специалистов

Эксперты прогнозируют, что традиционные имена, унисекс и «спокойные роскошные» имена станут самыми популярными в следующем году. Хотя на тенденции влияют разные мировые события, знаменитости, телевизионные шоу и т.д. Но в конце 2023 появились признаки того, что родители будут задумываться не над экстравагантностью имени, а над его простотой и эстетикой.

«Современные родители просто зациклены на том, чтобы вложить в имя своего ребенка более высокий смысл и передать послание потомкам с помощью выбранного имени. Поэтому идеальным именем для ребенка в 2024 году станет то, которое будет опережать модные тенденции, будет иметь особое значение и будет определять ребенка как личность», — пояснила эксперт по именам Памела Редмонд.

Какое имя выбрать для своего ребенка

По мнению эксперта, в 2024 году следует обратить внимание на «спокойные и роскошные» имена, которые заодно будут эстетическими и простыми. Поскольку тенденция «тихой роскоши» привела к тому, что эстетика, простота и совершенство распространились также на имена.

Возглавляет этот список самое популярное из имен – Арчи. Это имя имеет немецкое происхождение и означает «по-настоящему храбрый». Самым известным человеком за последние годы с этим именем стал сын герцога и герцогини Сассекских Гарри и Меган – Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор.

Среди других имен, которые вошли в список самых популярных «спокойных и роскошных», можно назвать следующие:

Конрад;

Селия;

Эстель;

Гайя;

Харви;

Мейбл;

Магнус;

Петра;

Талия;

Теа;

Виола.

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