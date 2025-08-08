В Монтауке нашли мертвой известную дизайнер: полиция расследует загадочную смерть

33-летняя Марта Нолан-О'Слатарра была идентифицирована как женщина, найденная на лодке. / © nypost.com

В Монтауке на борту лодки была найдена мертвой Марта Нолан-О’Слатарра, 33-летняя дизайнер из Мангеттена, которая проводила лето, работая в Ист-Энди. Женщину, известную в профессиональных кругах как Марта Нолан, обнаружили без сознания около полудня во вторник на судне, пришвартованном у яхт-клуба Монток.

Об этом пишет New York Post.

Причина смерти пока не установлена, идет расследование. По словам одного из членов яхт-клуба, поздно вечером в понедельник со стороны доков были слышны крики. Другой член клуба вспоминал Марту Нолан как «чрезвычайно дружелюбную, улыбающуюся женщину, хорошо известную в общине».

Нолан, уроженка Ирландии, переехала в США в 26 лет. Она была основательницей и маркетологиней собственного бренда летней одежды East x East. В прошлом году она открыла несколько временных магазинов в Хэмптонсе, а лишь в прошлом месяце отпраздновала открытие своего магазина в эксклюзивном курорте Gurney’s Resort в Монтауке.

Ее смерть стала шоком для местного общества, где она имела репутацию невероятно хорошего человека с яркой улыбкой. Расследованием инцидента занимается отдел убийств полиции округа Саффолк.

