В начале или конце приготовления: когда надо солить омлет, чтобы был нежным и вкусным

Казалось бы, что может быть проще омлета — 4-5 яиц, немного молока и несколько минут времени на приготовление. Но даже такое элементарное блюдо имеет свои секреты. Один из главных — это момент добавления соли. Именно он часто определяет, будет ли омлет нежным и пышным или превратится в жесткий корж.

Когда солить омлет — в начале или конце приготовления

Профессиональные повара единогласны: солить омлет лучше в конце приготовления или перед тем, как выливать массу на сковородку. Почему это так важно? Если посолить заранее яйца, соль начнет разрушать их структуру — белки сворачиваются, и блюдо теряет нежность. Такой омлет становится плотным, а иногда даже резиновым.

Как правильно готовить омлет, чтобы был нежным и воздушным

Взбивайте яйца без соли, можно добавить немного молока или сливок для легкости. Добавьте соль непосредственно перед жаркой, затем сразу выливайте смесь на разогретую сковороду. Не пересолите. Омлет быстро впитывает соль, поэтому достаточно буквально щепотки. Готовьте на умеренном огне под крышкой. Тогда яйца равномерно схватятся, но останутся мягкими внутри.

Если хотите, чтобы омлет имел деликатный сливочный вкус, добавьте в конце приготовления немного сливочного масла, оно сделает текстуру блюда шелковистой и придаст легкий аромат.