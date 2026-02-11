- Дата публикации
В наращенных волосах обнаружили опасные вещества: ученые бьют тревогу
Ученые обнаружили десятки канцерогенов в наращенных волосах.
Популярная бьюти-процедура, без которой не представляют своего образа такие звезды, как Тейлор Свифт или Иван Трамп, оказалась в центре скандала. Исследователи из Института Сайлент-Спринг обнаружили, что наращенные волосы — как синтетические, так и натуральные — могут быть «коктейлем» из токсичных веществ.
Об этом пишет Daily mail.
Токсины в каждой пряди
Ученые протестировали 43 популярных продукта для наращивания, которые приобрели в онлайн-магазинах и массмаркетах. Результаты оказались потрясающими: в 41 из 43 образцов были обнаружены следы опасных соединений. Среди обнаруженных веществ:
Антипирены и фталаты: связаны с риском развития рака и гормональными сбоями.
Стирол и пестициды: токсичные соединения, используемые в промышленности.
Тетрахлорэтан: растворитель, поражающий печень и нервную систему.
Оловоорганические соединения вызывают раздражение кожи (распространенная жалоба среди клиенток).
Почему это опасно сейчас?
По словам ведущего автора исследования, доктора Элиссии Франклин, опасность заключается в способе использования.
«Волокна контактируют с кожей головы и шеи. При укладке феном или плойкой эти химикаты нагреваются и выделяются в воздух, который женщина вдыхает ежедневно», — объяснила Элиссия Франклин.
Проблема усугубляется тем, что производители почти никогда не указывают полный состав средств, которыми обрабатывают волосы перед продажей. Параллельно с этим Центр экологического здоровья (CEH) обнаружил еще одну угрозу в средствах гигиены, продаваемых в крупных сетях. В составе шампуней и мыла нашли кокамид DEA (производное кокосового масла для пенообразования).
Хотя ингредиент кажется «натуральным», лабораторные тесты связывают его с раком печени и почек. В Калифорнии этот компонент официально внесен в список канцерогенов. Однако он все еще встречается в продукции мировых ритейлеров.
Ученые призывают к немедленному усилению государственного надзора за индустрией красоты. Потребителям же советуют быть максимально внимательными к составу продуктов и, по возможности, избегать длительного контакта с искусственными материалами, состав которых не прозрачен.
