В названии мультика "Жив-був пес" есть ошибка: говорим по-украински правильно

Давно прошедшее время – это глагольная форма, основным значением которой обычно считается предшествование относительно некоторой ситуации в прошлом. Давно прошедшее время добавляет особого колорита украинскому языку, оно часто употребляется в рассказах, сказках, когда нужно подчеркнуть, что действие произошло очень давно.

Давно прошедшее время используется также в классической литературе и живой речи. Эту форму рекомендовано использовать в разговорном и художественном стилях для усиления разговорного колорита, однако она используется и в публицистическом стиле и даже в официально-деловом.

Во фразе "жил-был пес" употребляется именно давно прошедшее время, подчеркивающее, что рассказывается о древних временах. Но оказывается, что так говорить не правильно, в названии легендарного мультика есть ошибка, рассказала редактор Ольга Васильева.

Как сказать правильно

"Правильно на украинском будет — "Жив СОБІ пес", как и в украинских народных сказках: " "Жили собі дід і баба" (а не "жили-были"). Среди восточнославянских языков давно прошедшего времени нет только в русском (какая неожиданность). В русском языке остаток давно прошедшего времени есть только в форме "жили-были", – объяснила филологиня.

Говорим правильно

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