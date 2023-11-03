В ноябре разбросайте это на картофельные грядки: в следующем году картофеля будет море

Для опытных садоводов ноябрь становится временем, когда нужно готовить почву к следующему сезону. Это идеальный месяц для подкормки грядок, чтобы следующей осенью собрать тройной урожай. Рассказываем, какой метод подкормки помогает превратить даже самую бедную почву в чернозем.

Раньше мы писали, картофель какого цвета лучше сохраняется и самый вкусный — желтый, белый или красный.

Чем подкормить почву в ноябре, чтобы получить тройной урожай картофеля

Что это за удобрение, которое помогает получить тройной урожай картофеля больших размеров? Это самодельный компост. Такой органический вид удобрения образуется вследствие разложения природных материалов: опавших листьев, веток, остатков пищи, ботвы сорняков и т.д. Компост крайне питателен, поэтому делает даже самую бедную почву плодородной, а растения – здоровыми и продуктивными.

Как сделать компост: пошаговая инструкция

Это довольно простой процесс, не требующий особых усилий и подготовки.

Сначала нужно собрать органические материалы. Это могут быть листья, ветки, трава, даже куски картона. Главное, чтобы эти вещи не имели химических загрязнений или вредных компонентов. Создайте компостную кучу. Следует распределить органические материалы на отведенном для этого участке. Они там смогут постепенно разлагаться и превращаться в полезные органические удобрения. Добавьте воду и воздух. Чтобы процесс разложения проходил быстрее, нужно регулярно увлажнять компост и вентилировать кучу, перемешивая органический материал. Покройте компостную кучу. Чтобы сохранялась влажность и тепло, компост следует накрыть сухой травой или картоном. Тогда в течение зимы он будет под влиянием тепла быстрее разлагаться. И весной вы получите органическое удобрение, которое увеличит урожай картофеля в несколько раз.

Благодаря самодельному удобрению почва на ваших картофельных грядках станет питательной и плодородной. Картофель в такой земле вырастет большим и питательным, и не будет остатков химических удобрений. Поэтому еще будет невероятно полезно для здоровья. К тому же, вы поспособствуете сохранению окружающей среды. Ведь это экологичный способ использования остатков листьев, травы и веток для повышения урожайности почвы.

Читайте также:

Этот цветок обожает посев в ноябре: семена можно разбрасывать даже в снег, ему ничего не будет

Груши будут давать тройной урожай: как правильно обрезать плодовые деревья в ноябре

Как зимой спасать молодые деревья от грызунов и зайцев: уловки опытных садоводов