В ноябре разбросайте это на картофельные грядки: в следующем году картофеля будет море

Профессиональные фермеры рассказали, чем подкормить огород для хорошего урожая картофеля.
Для опытных садоводов ноябрь становится временем, когда нужно готовить почву к следующему сезону. Это идеальный месяц для подкормки грядок, чтобы следующей осенью собрать тройной урожай. Рассказываем, какой метод подкормки помогает превратить даже самую бедную почву в чернозем.
Раньше мы писали, картофель какого цвета лучше сохраняется и самый вкусный — желтый, белый или красный.
Чем подкормить почву в ноябре, чтобы получить тройной урожай картофеля
Что это за удобрение, которое помогает получить тройной урожай картофеля больших размеров? Это самодельный компост. Такой органический вид удобрения образуется вследствие разложения природных материалов: опавших листьев, веток, остатков пищи, ботвы сорняков и т.д. Компост крайне питателен, поэтому делает даже самую бедную почву плодородной, а растения – здоровыми и продуктивными.
Как сделать компост: пошаговая инструкция
Это довольно простой процесс, не требующий особых усилий и подготовки.
- Сначала нужно собрать органические материалы. Это могут быть листья, ветки, трава, даже куски картона. Главное, чтобы эти вещи не имели химических загрязнений или вредных компонентов.
- Создайте компостную кучу. Следует распределить органические материалы на отведенном для этого участке. Они там смогут постепенно разлагаться и превращаться в полезные органические удобрения.
- Добавьте воду и воздух. Чтобы процесс разложения проходил быстрее, нужно регулярно увлажнять компост и вентилировать кучу, перемешивая органический материал.
- Покройте компостную кучу. Чтобы сохранялась влажность и тепло, компост следует накрыть сухой травой или картоном. Тогда в течение зимы он будет под влиянием тепла быстрее разлагаться. И весной вы получите органическое удобрение, которое увеличит урожай картофеля в несколько раз.
Благодаря самодельному удобрению почва на ваших картофельных грядках станет питательной и плодородной. Картофель в такой земле вырастет большим и питательным, и не будет остатков химических удобрений. Поэтому еще будет невероятно полезно для здоровья. К тому же, вы поспособствуете сохранению окружающей среды. Ведь это экологичный способ использования остатков листьев, травы и веток для повышения урожайности почвы.
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