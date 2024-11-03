В ноябре разбросайте это на грядки: в следующем году картофеля, огурцов и помидоров будет море

Опытные хозяева рассказали, чем подкормить почву в конце осени, чтобы в разы повысить ее плодородие.

Для украинских хозяев ноябрь становится временем, когда нужно готовить огород к следующему сезону. Это идеальный месяц для подкормки почвы, чтобы следующей осенью собрать еще больший урожай. Рассказываем, какая подкормка помогает превратить даже самую бедную почву в чернозем.

Чем подкормить почву в ноябре, чтобы получить тройной урожай картофеля

Что это за удобрение, которое помогает получить тройной урожай картофеля больших размеров? Это самодельный компост. Такой органический вид удобрения образуется вследствие разложения природных материалов: опавших листьев, веток, остатков пищи, ботвы сорняков и т.д. Компост крайне питателен, поэтому делает даже наиболее бедную почву плодородной, а растения – здоровыми и продуктивными.

Чтобы сделать компост, соберите в кучу опавшие листья, ботва растений и другой биологический материал. Чтобы разложение происходило быстрее, нужно регулярно увлажнять и перемешивать компост, а также вентилировать кучу. На зиму компостную кучу следует накрыть сухой травой или картоном, чтобы внутри хранились влага и тепло.

Чем подкормить почву в ноябре для большого урожая томатов и огурцов

Опытные огородники осенью разбрасывают на грядках рыбную или костную муку. За счет содержания фосфора удобрение в разы улучшает структуру почвы, делает ее более плодородной и рыхлой. Эта подкормка будет идеальной для томатов и огурцов.

На каждый квадратный метр нужно вносить от 50 до 100 граммов подкормки. Затем следует перекопать грядки или просто укрыть слоем мульчи. А в следующем году можно сажать на этой земле огурцы, томаты, картофель, морковь или свеклу.

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