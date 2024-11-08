В ноябре – страстные, в январе – лидеры: как месяц рождения влияет на судьбу человека

Эксперты по эзотерике утверждают, что месяц рождения влияет на формирование характера и судьбу каждого из нас.
Рассказываем, ссылаясь на материал ресурса "Главред", какими чертами характера обладают рожденные в каждом месяце года.
Как месяц рождения влияет на характер и судьбу человека
- Январь. Ответственные, стойкие и волевые. Рожденные в январе – настоящие лидеры, умеющие вести людей за собой. Они всегда достигают поставленных целей, потому что не боятся брать на себя ответственность.
- Февраль. Эти люди очень творческие и спонтанные личности, они доверяют только внутренним чувствам и не боятся проявлять свою индивидуальность.
- Март. Родившиеся в марте – чувствительные натуры с богатым воображением. Этим людям следует заниматься творчеством, так они смогут выразить всю свою глубину и мудрость.
- Апрель. В апреле рождаются настоящие любители приключений. Вокруг них много друзей и поклонников, ведь эти люди привлекают своей энергией и смелостью.
- Май. Родившиеся в мае – стабильные, спокойные и уверенные в себе. Это замечательные друзья и преданные партнеры, готовые на все ради своих близких.
- Июнь. Родившиеся в первый месяц лета крайне эмоциональны и чувственны. Для них важно, чтобы рядом были искренние и открытые люди, которым они могли бы полностью доверять.
- Июль. Июльские всегда хотят быть первыми и в центре внимания. Они настоящие лидеры, имеют много талантов и умеют добиваться успеха.
- Август. Родившиеся в августе – крайне эмоциональные личности. У них есть искреннее сердце и ради своих близких и друзей они готовы на все.
- Сентябрь. Сентябрьские люди отличаются практичностью и мудростью, они не склонны к спонтанному проявлению эмоций, привыкли полагаться только на себя. В самых сложных ситуациях всегда приходят на помощь своим друзьям, знакомым и близким.
- Октябрь. Рожденные в октябре – настоящие дипломаты, они могут разрешить любой конфликт. Окружающие часто обращаются к ним за помощью, потому что знают, что всегда получат правильный практический совет.
- Ноябрь. У тех, кто родился в ноябре, есть загадочная и страстная натура. Под маской покоя могут бушевать настоящие океаны страстей. Они умеют манипулировать людьми и событиями, их можно назвать настоящими "серыми кардиналами".
- Декабрь. Эти люди обладают добрым сердцем и необычайной мудростью. Они всегда настроены оптимистично, поэтому не боятся начинать все сначала, если что-то идет не так или не получается. Жизнь для них – это настоящее приключение, которому они с радостью идут навстречу.
Читайте также:
Что нужно сделать, чтобы деньги текли по реке: об этом почти никто не знает
Названы три привычки людей, живущих более 100 лет
Эти 2 признака покажут, что вы очень нравитесь мужчине, даже если он молчит об этом