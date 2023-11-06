В ноябре удобрите этим смородину – и следующим летом ягоды будут как яблоки: советы профессионалов

Опытные садоводы знают, что поздней осенью нужно хорошо позаботиться о своем саде, чтобы в следующем сезоне получить обильный урожай. Поэтому подкормка кустов смородины в ноябре – крайне важный этап ухода за растением, которое не следует пропускать. Необходимо позаботиться о растении осенью, чтобы оно хорошо перезимовало и дало тройной урожай следующего сезона. Рассказываем, чем нужно подкормить кусты смородины, чтобы культура хорошо перенесла морозы и набралась сил.

Чем подкормить смородину в ноябре

Компост. Это один из самых популярных и лучших способов для подкормки кустов именно поздней осенью. Для подкормки в ноябре можно использовать компост или перегной. Это органическое удобрение содержит много полезных веществ, которые помогут кустам смородины хорошо перезимовать и подготовят их к следующему сезону. Компост или перегной следует рассыпать вокруг куста на расстоянии до 20 сантиметров от приствольных кругов. Затем удобрение необходимо завернуть в грунт на глубину 10–15 сантиметров.

Это один из самых популярных и лучших способов для подкормки кустов именно поздней осенью. Для подкормки в ноябре можно использовать компост или перегной. Это органическое удобрение содержит много полезных веществ, которые помогут кустам смородины хорошо перезимовать и подготовят их к следующему сезону. Компост или перегной следует рассыпать вокруг куста на расстоянии до 20 сантиметров от приствольных кругов. Затем удобрение необходимо завернуть в грунт на глубину 10–15 сантиметров. Минеральные удобрения. Для подкормки кустов смородины в ноябре можно использовать удобрения, содержащие азот, калий и фосфор. Азот стимулирует рост и развитие листьев, фосфор помогает развитию корневой системы. А калий повышает стойкость растения к зимним заболеваниям. Удобрения следует использовать согласно инструкции на упаковке. Не стоит превышать рекомендованную дозу, потому что кусты будут болеть.

Для подкормки кустов смородины в ноябре можно использовать удобрения, содержащие азот, калий и фосфор. Азот стимулирует рост и развитие листьев, фосфор помогает развитию корневой системы. А калий повышает стойкость растения к зимним заболеваниям. Удобрения следует использовать согласно инструкции на упаковке. Не стоит превышать рекомендованную дозу, потому что кусты будут болеть. Зеленые удобрения. Чтобы повысить стойкость кустов смородины к холодам, можно использовать зеленые удобрения. Это растения - сидераты, их высевают, чтобы повысить плодородие почвы. Поэтому вокруг кустов можно высеять люцерну, обогащающую почву азотом.

Чтобы повысить стойкость кустов смородины к холодам, можно использовать зеленые удобрения. Это растения - сидераты, их высевают, чтобы повысить плодородие почвы. Поэтому вокруг кустов можно высеять люцерну, обогащающую почву азотом. Полив. В ноябре нужно поливать кусты смородины в достаточном количестве, ведь именно в этот период растение нуждается во влаге, чтобы полноценно подготовиться к зиме. Кусты нужно поливать каждые 10-14 дней теплой водой.

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