В одном из дворов Кривого Рога обнаружили тело 12-летней девочки: она выпала с 8-го этажа

На улице одного из дворов Кривого Рога была найдена 12-летняя девочка, которая выпала из окна восьмого этажа. Ребенок погиб на месте.

В Саксаганском районе Кривого Рога 28 февраля местные обнаружили в одном из дворов тело ребенка. 12-летняя девочка выпала из восьмого этажа жилого дома. Все обстоятельства выясняют правоохранители.

Об этом сообщила представитель полиции Кривого Рога Ангелина Крадожон, пишет "Суспильне".

Жительница города Ирина была одной из первых, кто обнаружил тело девочки. Женщина рассказала, что когда она увидела лежащего на дороге ребенка, девочка еще дышала.

"Звук был глухой, ребята увидели и говорят: "Там что-то выпало". Мы бегом подошли и девушка лежала на земле в пижаме. Волосы распущены были, она еще дышала. Минут через 10-15 приехала скорая. Сначала сказали что она погибла, но потом пытались реанимировать", — рассказала женщина.

Жительница дома, где проживала девочка, Алина рассказала, что знает мать ребенка: "Семья хорошая. И дети, мальчик и девочка — хорошие. Ссор никогда не слышали".

Валентина Желтухина проживает в том же здании на четвертом этаже. По словам женщины, погибшая девочка жила с бабушкой, мамой и старшим братом. Когда ребенок выпал из окна, мама в это время ехала с работы домой.

"Мать работает, без мужа она только. Бабушка нормальная. Не пьют, не курят. что такого случилось, я не понимаю", — рассказала женщина.

Девочка училась в седьмом классе в одной из местных школ. В учебное заведение ребенок перешел в 5 классе. В учебном заведении о ней отзываются как об усердном, способном, дисциплинированном и трудолюбивом ребенке.

"Ничего не предвещало такой ситуации. Девочка сама по себе очень эмоциональная, веселая. Имела много друзей. Посещала танцы в нашем заведении", — рассказала директор школы Наталья.

Все обстоятельства трагедии расследуют.

Напомним, ранее в городе Коломыя Ивано-Франковской области из окна девятого этажа также выпала девушка. От полученных травм она скончалась на месте.

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