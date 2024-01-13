В одной из областей объявлено штормовое предупреждение: ожидается гололедица и сильный ветер

С 0:00 сегодня, 13 января, до 20:00 воскресенья, 14 января, в Одессе и области будет облачно и ветрено, порывы ветра достигнут 15-17 м/с.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что на воскресенье объявлено штормовое предупреждение: в течение суток 14 января по Одессе и области сохранится гололедица. Ночью в городе температура будет 3-5 °С мороза, а 0-2 °С тепла.

В Одесской области температура ночью 3-8°С мороза, днем — от 2°С мороза до 3°С тепла. На дорогах региона гололедица, ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

"В связи с ухудшением погодных условий мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей", — отмечают в городском совете.

Людей предупреждают, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока — из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. Вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду.

Напомним, в субботу, 14 января, погода в Украине будет с морозом до -18° и снегом. Местами – сильный ветер и метель. Подробнее читайте в материале ТСН.ua.

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