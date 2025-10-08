Этим знакам зодиака повезет в октябре 2025 года / © unsplash.com

Последний квартал года официально начался — и поверьте, этого времени вполне достаточно, чтобы кардинально изменить ход событий. Астролог Эми Демюр рассказал, кому Вселенная обещает особую поддержку в этом месяце.

Овен

Полнолуние в Овне стало настоящей кнопкой “перезагрузки” для этого огненного знака. Он снял с вас всю лишнюю обузу и старые травмы. Процесс может быть неприятным и даже изнурительным — но результат стоит того: прорыв позволит Овнам ускорить движение к своим мечтам. Ожидайте, что закрытая дверь откроется, а лучшие возможности сами проявятся. Октябрь станет месяцем, когда Вселенная поддержит Овнов, а положительный эффект будет ощущаться вплоть до 2026 года.

Дева

Забудьте про февраль — октябрь станет месяцем любви для Дев. Этот практический земной знак пережил сложный год, сталкиваясь с реальностью отношений и чувств. Но облака наконец-то рассеиваются! Для тех, кто открыт к новым знакомствам, на горизонте ждет увлекательная романтика; для пар со стабильными отношениями — пришло время следующего шага; а те, кто застрял в неудачных связях, получат шанс аккуратно выйти из них. Любовь — повсюду!

Весы

Новолуние в Весах поможет воздушному знаку осознать важность ответственности. Космическое явление способно разогнать чувство застоя, давно подавляющего дни. Приняв этот импульс, Весы наполнятся новой энергией, которая вернет ощущение жизненного подъема.

Скорпион

Чистую силу — вот тема октября для Скорпионов. Марс в водном знаке дарит электрическую волю, пробуждающую невероятную энергию, ведь этот год еще год Марса. В прошлые месяцы могли казаться настоящим хаосом, с проблемами в любви, карьере или финансах. Но октябрь принесет непреклонную силу, которая превратит ощущение блокады в ощущение непрерывности. Именно в этом месяце Скорпионы могут переписать собственную жизненную историю.