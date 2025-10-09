- Дата публикации
В октябре Землю накроет 16 магнитных бурь: прогноз до конца месяца
Магнитные бури негативно влияют не только на работу электроники, спутников и средств связи, но и на самочувствие людей.
В течение октября Земля ощутит на себе последствия 16 магнитных бурь, вызванных регулярными вспышками и взрывами на Солнце. Они негативно влияют не только на работу электроники, спутников и средств связи, но и на здоровье, настроение и самочувствие людей.
По данным сервиса Meteoweser, по состоянию на 8 октября часть магнитных бурь уже состоялась.
Прогноз до конца месяца предусматривает:
11-12 октября — бури средней интенсивности на уровне 4-5 баллов по К-индексу;
19-20 октября К-индекс снова может достичь 4-5 баллов;
25, 26 и 28 октября прогнозируются слабые 4-балльные магнитные бури;
29-31 октября ожидается новый период мощных бурь с пиковыми значениями 6, 5 и 4 балла соответственно.
Колебания магнитудой 4 балла (оранжевый уровень) означают, что геомагнитная оболочка планеты будет находиться в возмущенном состоянии, но сильных магнитных бурь не ожидается.
Эти возмущения считаются незначительными и не сильно влияют на средства связи, однако их влияние на здоровье и самочувствие может быть существенным.
Когда показатели планетарного К-индекса пересекают отметку 5 баллов (красный уровень), магнитная буря может вызвать колебания в энергосистеме, работе спутников и кратковременные нарушения высокочастотной радиосвязи, особенно в высоких широтах.
Метеозависимые люди будут чувствовать ухудшение самочувствия, а именно головную боль, усталость, учащенное сердцебиение, тревожность, перепады давления и общее снижение тонуса.
Напомним, в среду, 8 октября, магнитная буря опустилась до зеленого уровня. К-индекс 3 соответствует слабым магнитным бурям.