В полиции рассказали, зачем водителям стучать по капоту автомобиля после наступления холодов

В ноябре погода в Украине резко меняется, уже часто приходят настоящие зимние холода, что угрожает водителям не только неприятностями на дороге, но и другими совсем неочевидными проблемами.

Об одной из таких проблем было предупреждено в Национальной полиции.

В ведомстве напоминают, когда температура воздуха падает, это заставляет беспризорных животных искать защиты в очень странных местах. Часто они создают себе приюты от холода в транспортных средствах, оставленных украинцами на улице.

Испуганные животные пытаются укрыться не только от непогоды, но и от людей, поэтому водители не всегда могут увидеть их под машиной. Поэтому полицейские призывают всякий раз, когда вы собираетесь куда-то ехать, сначала громко постучаться по капоту. Такой громкий звук должен напугать животное и поможет избежать гибели.

Также правоохранители рекомендуют время от времени проверять пространство под капотом, прежде чем сесть за руль любимого транспортного средства. Не поленитесь и загляните в пространство у колес, в выхлопную трубу, днище. Четвероногие любят прятаться именно в таких местах.

Читайте также: