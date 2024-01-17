В разы дешевле и эффективнее моющего средства: чем за несколько минут помыть горы посуды

С помощью этих подручных средств, которые есть на каждой кухне, вы справитесь с грязной и жирной посудой за считанные минуты.
Мытье посуды – это ежедневная не очень приятная рутина. Особенно, когда приходится отчищать кастрюли, сковородки или тарелки от устаревшего налета и жира. А моющие средства, даже достаточно дорогие, не всегда справляются с такой задачей. Однако есть несколько средств, которым пользовались наши бабушки, которые не имели под рукой гелей для мытья посуды. И довольно часто в доме не было горячей воды, но посуда всегда сияла чистотой. Рассказываем, как отмыть посуду до чистого сияния подручными средствами.
Чем помыть жирную грязную посуду, если нет моющего средства
- Пищевая сода. Для того чтобы отмыть грязь, устаревший налет жира и нагар, надо из соды и воды сделать пастообразную смесь. Она отлично справится с грязной посудой, придаст ей чистый блеск. Еще сода обладает антисептическими свойствами, поэтому ею можно обработать кухонную утварь.
- Нашатырный спирт. Для того, чтобы избавиться от грязного налета на тарелках или стаканах, нужно нанести на тряпку немного спирта и протереть грязные места, ваша посуда вмиг станет как новая. Такой метод идеально подойдет для тусклой стеклянной и белой посуды.
- Лимонная кислота. Таким методом можно избавиться от накипи и нагара на посуде. Следует засыпать в посуду 2 чайные ложки кислоты, залить водой и прокипятить несколько минут, затем промыть теплой чистой водой.
- Хозяйственное мыло. Это мыло имеет щелочное свойство, поэтому прекрасно справится с жиром, грязью и нагаром. Для этого следует натереть немного мыла, добавить теплой воды и полученным раствором хорошо вымыть посуду.
- Уксус. Таким методом можно за несколько минут избавиться от нагара на кастрюлях и сковородках. Следует сделать смесь из уксуса и воды в пропорции 1:1, залить в грязную посуду и прокипятить. Остатки грязи нужно смыть губкой, а затем тщательно прополоскать чистой водой. Также смесь воды и уксуса хорошо справится с жирной посудой.
Читайте также:
Как через 10 минут убрать дом перед приходом гостей: чистота сохранится надолго
Старые полотенца станут новыми: махровые будут, как пух, а кухонные – как только из магазина
Эффект будет заметен уже через несколько часов: вот почему следует привязать лимон к кухонному крану.