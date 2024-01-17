В разы дешевле и эффективнее моющего средства: чем за несколько минут помыть горы посуды

Мытье посуды – это ежедневная не очень приятная рутина. Особенно, когда приходится отчищать кастрюли, сковородки или тарелки от устаревшего налета и жира. А моющие средства, даже достаточно дорогие, не всегда справляются с такой задачей. Однако есть несколько средств, которым пользовались наши бабушки, которые не имели под рукой гелей для мытья посуды. И довольно часто в доме не было горячей воды, но посуда всегда сияла чистотой. Рассказываем, как отмыть посуду до чистого сияния подручными средствами.

Чем помыть жирную грязную посуду, если нет моющего средства

Пищевая сода. Для того чтобы отмыть грязь, устаревший налет жира и нагар, надо из соды и воды сделать пастообразную смесь. Она отлично справится с грязной посудой, придаст ей чистый блеск. Еще сода обладает антисептическими свойствами, поэтому ею можно обработать кухонную утварь.

Для того чтобы отмыть грязь, устаревший налет жира и нагар, надо из соды и воды сделать пастообразную смесь. Она отлично справится с грязной посудой, придаст ей чистый блеск. Еще сода обладает антисептическими свойствами, поэтому ею можно обработать кухонную утварь. Нашатырный спирт. Для того, чтобы избавиться от грязного налета на тарелках или стаканах, нужно нанести на тряпку немного спирта и протереть грязные места, ваша посуда вмиг станет как новая. Такой метод идеально подойдет для тусклой стеклянной и белой посуды.

Для того, чтобы избавиться от грязного налета на тарелках или стаканах, нужно нанести на тряпку немного спирта и протереть грязные места, ваша посуда вмиг станет как новая. Такой метод идеально подойдет для тусклой стеклянной и белой посуды. Лимонная кислота. Таким методом можно избавиться от накипи и нагара на посуде. Следует засыпать в посуду 2 чайные ложки кислоты, залить водой и прокипятить несколько минут, затем промыть теплой чистой водой.

Таким методом можно избавиться от накипи и нагара на посуде. Следует засыпать в посуду 2 чайные ложки кислоты, залить водой и прокипятить несколько минут, затем промыть теплой чистой водой. Хозяйственное мыло. Это мыло имеет щелочное свойство, поэтому прекрасно справится с жиром, грязью и нагаром. Для этого следует натереть немного мыла, добавить теплой воды и полученным раствором хорошо вымыть посуду.

Это мыло имеет щелочное свойство, поэтому прекрасно справится с жиром, грязью и нагаром. Для этого следует натереть немного мыла, добавить теплой воды и полученным раствором хорошо вымыть посуду. Уксус. Таким методом можно за несколько минут избавиться от нагара на кастрюлях и сковородках. Следует сделать смесь из уксуса и воды в пропорции 1:1, залить в грязную посуду и прокипятить. Остатки грязи нужно смыть губкой, а затем тщательно прополоскать чистой водой. Также смесь воды и уксуса хорошо справится с жирной посудой.

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