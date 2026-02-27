В разы вкуснее оливье: простой салат без мяса из трех ингредиентов, который понравится всем

Рецепт вкусного салата из трех продуктов / © Фото из открытых источников

Реклама

Иногда самые вкусные блюда — это не сложные рецепты, а простые сочетания, создающие идеальную гармонию вкуса. Такой салат из трех продуктов давно стал фаворитом во многих семьях: он готовится в считанные минуты и исчезает со стола первым. Несмотря на минимальный набор ингредиентов, вкус у него настолько насыщен и сбалансирован, что он легко может затмить традиционные салаты типа оливье. Рассказываем, как приготовить вкусный салат из трех продуктов, который обязательно понравится всей семье.

Как приготовить салат из трех ингредиентов

Вам нужны будут шампиньоны — 300 г (вареные или обжаренные), вареные яйца — 4 штуки, твердый сыр — 200 г. Такое сочетание продуктов дает идеальный баланс нежности, сытности и аромата.

Подготовьте грибы. Отварите или обжарьте шампиньоны, нарезанные небольшими кубиками. Яйца сварите вкрутую, охладите и нарежьте средними кусочками. Натрите сыр. Используйте сыр с насыщенным вкусом — он соберет все ингредиенты в идеальный тандем. Можно добавить копченый, чтобы вкус был выразительнее. Заправка. Для классического варианта подойдет легкий майонез или смесь греческого йогурта с горчицей, так салат будет менее калорийным. Смешайте и подавайте. Добавьте щепотку соли, черного перца и зелень.

Салат получается сытным, но не тяжелым, а готовится всего за 10 минут. Прекрасно подходит как к повседневному меню, так и на праздничный стол.