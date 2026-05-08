В разы вкуснее винегрета: простой салат из двух ингредиентов, который понравится всей семье

Как приготовить вкусный салат из двух продуктов / © Фото из открытых источников

Реклама

Красная свекла считается самым популярным овощем для приготовления блюд, но чаще всего ее используют только для борща и винегрета. На самом деле из нее можно приготовить очень простой, но невероятно вкусный салат, который многие хозяйки недооценивают. Для этого блюда нужно только два основных ингредиента, но оно получается настолько вкусным, что исчезает со стола в считанные минуты. Салат обладает нежным вкусом, приятной текстурой и прекрасно подходит как для сытного обеда, так и для легкого ужина.

Почему этот салат нравится абсолютно всем

Сочетание сладковатой свеклы и твердого сыра давно считается одним из самых удачных. Сыр придает блюду нежность и сытность, а свекла делает вкус свежим и насыщенным.

В отличие от винегрета этот салат не перегружен большим количеством овощей и имеет более гармоничный вкус. Его можно приготовить буквально за несколько минут из вареной или запеченной свеклы.

Реклама

Какие ингредиенты понадобятся для приготовления салата

Для приготовления салата надо:

2 средние свеклы;

150-200 г твердого сыра;

2 зубчика чеснока, по желанию;

соль и перец;

сметана, греческий йогурт или лёгкий майонез.

Как правильно приготовить салат. Свеклу нужно отварить или запечь до мягкости, охладить и натереть на большой терке. Сыр также натереть и смешать со свеклой. По желанию можно добавить немного измельченного чеснока, он сделает вкус более ярким. После этого салат нужно посолить, поперчить и заправить небольшим количеством сметаны или йогурта.

Профессиональные повара рекомендуют не варить, а запекать свеклу в духовке. После запекания овощ становится слаще, ароматнее и не таким водянистым. Благодаря этому салат получается насыщеннее и не пускает лишний сок.

Что можно добавить еще для лучшего вкуса

Хотя основа салата состоит только из двух ингредиентов, его можно сделать более вкусным и изысканным. Некоторые хозяйки добавляют горсть грецких орехов, свежую зелень или несколько капель лимонного сока.

Реклама

Также очень удачно свекла сочетается с брынзой или фетой, салат становится более нежным и праздничным.

Новости партнеров