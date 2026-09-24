В России хотят запретить все концерты до конца войны: что произошло

В России хотят запретить все концерты / © Фестиваль "Жара"

Реклама

В России предлагают полностью остановить концерты до окончания боевых действий. Россияне потребовали этого после инцидента в Сочи, где выступление певицы-предательницы Лолиты Милявской трижды прерывали из-за угрозы ударов украинских дронов. Рассказываем больше о том, почему россияне начали беспокоиться о собственной безопасности.

Об этом пишет Oboz.

Реклама

Россияне требуют запретить концерты на время так называемой «СВО»

Неудачное выступление Лолиты подтолкнуло российских деятелей к призывам полностью свернуть развлекательные мероприятия в стране. Первым с такой инициативой выступил глава так называемого Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он заявил, что гастроли артистов во время войны создают ненужное давление на силовиков и военных.

Реклама

«Никаких концертов во время „СВО“ в нашей стране проводить не нужно, потому что, прежде всего, нужно ставить вопрос о безопасности наших граждан. Артисты вроде Лолиты и ей подобных рубят деньги в нашей стране, катаясь по регионам, несмотря на то, что идет „спецоперация“. Они пытаются заработать, не думая о вопросах безопасности, тем самым создают дополнительную нагрузку на силовые структуры», — сказал россиянин.

Чиновник предложил предоставить местным чиновникам полномочия отменять концерты. По его замыслу, должностные лица должны отказывать в согласовании выступлений и оправдывать это рисками безопасности.

Во время выступления Лолиты в Сочи из-за сирены и угрозы дронов певица ругалась со сцены и была вынуждена трижды прерывать свое пение. Интересно, что концерты россиян в Сочи срываются уже не первый раз, ведь недавно Филипп Киркоров также не мог начать вовремя концерт и боялся за свою жизнь из-за атаки украинских дронов.

Несмотря на задержку, концерт состоялся, а сам певец публично назвал его «самым грандиозным» в своей карьере.

Реклама

Налеты дронов регулярно рушат планы и других российских исполнителей. В начале августа в Омске, расположенном в более чем 3 тысячах километров от украинских границ, из-за атак отменили шоу певицы Виктории Дайнеко. В дальнейшем глава области пообещал перенести ее выступление на другую локацию.

А в июне проблемы безопасности затронули даже Москву. Масштабное шоу ко Дню России, которое традиционно устраивают на Красной площади в Москве, внезапно перенесли в другое место без объяснения причин.

Паника на южных курортах РФ достигла своего пика 10 сентября, когда в Сочи раздалась серия взрывов. В городе разгорелись пожары, появились данные о поражении порта.

Из-за угрозы с концертных площадок города срочно эвакуировали зрителей, из-за чего полностью отменили выступление Татьяны Булановой.

Реклама

Путинист Киркоров не на шутку испугался ВСУ

Напомним, поддерживающий агрессию против Украины прокремлевский певец Филипп Киркоров устроил истерику перед концертом в Анапе из-за угрозы атаки беспилотников.

Услышав об опасности БпЛА, артист запаниковал, потребовал отменить шоу и заявил, что не будет рисковать, ведь ему не хватит денег откупиться от исков, если что-то произойдет. Несмотря на панику, после долгих уговоров директор Киркоров все же согласился выйти на сцену.

Артист неоднократно демонстрировал лояльность Кремлю, в частности, в 2024 году выступал перед ранеными оккупантами в Горловке. Но этот визит не смог восстановить его репутацию после скандальной «голой вечеринки» и вызвал волну критики даже среди российских военных и пропагандистов.

Новости партнеров

Новости партнеров