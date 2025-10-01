В самолете вспыхнул пожар после взлета: что случилось с пассажирами

Самолет / © pexels.com

На прошлой неделе рейс Delta Air Lines 55, следовавший из Лагоса (Нигерия) в Атланту (США), был вынужден совершить экстренную посадку. Все из-за пожара на борту. Инцидент произошел во вторник, 23 сентября, вскоре после взлета.

Об этом пишет Рeople.

Самолет Airbus A330-200 только что вылетел из международного аэропорта Муртала Мухаммед, когда в одной из бортовых камбузных печей вспыхнул огонь. Представитель Delta сообщил, что причиной пожара стали остатки пищи на нагревательном элементе духовки. Экипаж быстро заметил «признаки небольшого пожара», но поскольку огонь был локализован внутри печи, применять бортовые огнетушители не пришлось.

Несмотря на локализацию огня, пилоты объявили чрезвычайную ситуацию в воздухе и прервали 12-часовой полет. Самолет безопасно приземлился в международном аэропорту Котока в Аккре, Гана, примерно через полтора часа после взлета. На борту находились 188 пассажиров, четверо пилотов и девять бортпроводников. О пострадавших не сообщалось.

После приземления самолет осмотрели технические команды, подтвердившие отсутствие повреждений. Пассажирам предоставили ночлег в Аккре, и они смогли продлить путешествие в Атланту через два дня, 25 сентября.

«Поскольку нет ничего важнее безопасности наших клиентов и экипажа, экипаж самолета соблюдал процедуры и безопасно перенаправился в ближайший международный аэропорт. Мы извиняемся перед нашими клиентами за задержку их путешествий и благодарим их за терпение», — заявил спикер Delta.

Напомним, самолет авиакомпании WizzAir, выполнявший рейс из Варшавы в Барселону, был вынужден экстренно вернуться в польскую столицу сразу после взлета из-за технической неисправности.

Путешествия по самолету, несмотря на временную приостановку полетов из украинских аэропортов, остаются предметом интереса, в частности, относительно гигиенических аспектов. Одним из самых распространенных мифов является то, что отходы из туалета якобы сбрасываются прямо в воздух.