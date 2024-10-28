В Сети показали, как варили яйца в 1914 году: несколько секретов, которые будут полезны и сегодня

Яйца уже давно считаются универсальным продуктом, который можно приготовить разными способами. Даже способов варки яиц существует несколько.

А недавно в Сети показали, как варили яйца в 1914 году. Оказывается, существовало несколько важных правил, о которых современные повара забыли. Да зря. Потому что продукт получается очень вкусным.

В то время вареные яйца считались не просто полезным, но еще и довольно сложным в приготовление блюдом. К примеру, тогда яйца не было принято класть в холодную воду в кастрюлю, а затем доводить до кипения. Сначала жидкость должна была закипеть сама, а уже потом в нее клали яйца. Говорят, именно благодаря этому методу консистенция желтка и белка получалась идеальной.

Также, если яйцо отправить в кипяток, а не в холодную воду, а затем сварить, его скорлупа лучше очищается, а вкус и аромат становятся очень приятными. После варки яйцо обязательно отправляли в ледяную воду, чтобы завершился процесс приготовления и желток не затвердел слишком сильно.

В 1914 году было несколько вариантов варки яиц, в зависимости от того, как их хотели приготовить. К примеру, для жидкого желтка яйца нужно было просто подержать в кипящей воде 3 минуты, а затем сразу перенести в холодную воду.

Для современного варианта яйца-пашот продукт держали в кипящей воде уже 4-5 минут, а затем погружали в прохладную воду.

А для жесткого желтка яйца готовили минимум 12 минут. Затем помещали в холодную воду.

Тогда было мнение, если вареные яйца поместить в холодную воду после варки, тогда на желтках не будет никакого налета. У них будет приятный и очень яркий желтый цвет. А чтобы скорлупа не лопала во время варки, к воде добавляли немного соли.

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