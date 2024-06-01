В сильную жару поливать огород нужно только так: не отнимает много времени и приносит больше пользы

Если в вашем регионе летом часто стоит жаркая и засушливая погода, регулярная поливка огорода может отнимать немало сил и времени. Попробуйте прикорневой способ – вы будете довольны результатами.

Прикорневая поливка овощей – это действительно универсальный метод. Она подходит как для овощных, так и для ягодных культур. А еще такая поливка обеспечивает максимальное поступление влаги именно в корневую систему растения. К тому же прикорневой метод можно использовать не только для воды, но и добавлять разнообразные растворы для подкормки.

Подходит прикорневая поливка как для теплицы, так и для открытого грунта. Благодаря такому методу дополнительно ухудшается прорастание сорняков, поскольку они будут испытывать нехватку влаги. Также на земле не будут образовываться корки.

Самый простой и доступный вариант прикорневой поливки заключается в использовании обычных пластиковых бутылок из-под воды или других напитков. Лучше всего брать емкости объемом 1,5-2 л. Перед использованием обязательно хорошо промойте бутылки, затем дополнительно проведите обеззараживание раствором марганцовки.

Дно каждой бутылки обрежьте острым ножом, а в крышке сделайте несколько отверстий, например с помощью шила (диаметр до 2 мм). Если диаметр отверстий будет слишком маленьким, жидкость будет хуже поступать в грунт, поскольку они могут со временем забиться землей.

Аккуратно вкопайте бутылки в грунт на расстоянии 20-25 см от растений на глубине 10-15 см. Чтобы отверстия в крышках не забивались землей во время поливки, на дно ямок рекомендуется выложить любую тряпку. Чтобы бутылки не двигались, их присыпают землей. А чтобы в сильную жару жидкость не улетучивалась, емкости лучше прикрыть отрезанным дном. Объема таких бутылок должно хватить на несколько дней, а самые овощи советуют поливать раз в 4-5 дней.

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