В следующем году слизней на огороде не будет: 9 методов, которые помогут избавиться от вредителей

Как бороться со слизнями, чтобы в следующем году на огороде их не было.
Слизни – это очень серьезная проблема, с которой приходится сталкиваться всем, кто имеет огороды. Ведь из-за этих рыжих вредителей можно лишиться львиной доли урожая. Поэтому пренебрегать борьбой с улитками нельзя ни в коем случае. Однако есть действенные народные способы, благодаря которым в следующем году количество слизней значительно уменьшится.
Откуда берутся слизни на огороде?
Эти вредители относятся к классу брюхоногих моллюсков, которые имеют вид улиток, только без «домика» на спине. Обычно слизни едят овощи, фрукты, ягоды и другие овощи, которые растут на участке. Эти хищники выбирают для себя такие места, где температура не ниже +17 градусов.
Улитки по своей природе являются гермафродитами, свои яйца они откладывают в почву. Одна особенная улитка может отложить до 40 яиц, и уже через 3 недели из них появляются черви.
Из-за того, что улитки прячутся в почве, хозяевам огородов очень трудно отследить, откуда они берутся. Особенно сложно найти этих вредителей в темной почве, ведь питаться также они выбираются в темное время. Поэтому за день улиток очень трудно обнаружить.
На появление и размножение улиток оказывают большое влияние климатические условия. Эти вредители активизируются в теплые и влажные сезоны, прохладное и дождливое лето относительно теплой и мягкой зимы. В садах и огородах улиток можно обнаружить как в пластах земли, так и под большими листьями, в густой траве, компостных ямах.
В чем вред слизней?
Эти вредители способны нанести хозяевам огородов серьезный ущерб, поскольку съедают практически все, что случается на их пути.
- Улитки наносят вред как садовым, так и огородным культурам. Так как они вылезают из земли в темное время суток, обнаружить вредителей очень трудно.
- В первую очередь улитки питаются растительными культурами.
- На тех участках, где уже успели побывать эти вредители, происходит нарушение фотосинтеза. Поэтому овощи могут погибать после нашествия улиток.
- Улитки могут переносить на своем теле опасные для растений грибковые заболевания.
- Эти вредители обладают гельминитами, поэтому с легкостью могут заразить домашних животных, птиц и даже людей.
Как избавиться от слизней на огороде биологическими методами: кто ест улиток
Довольно часто в борьбе против улиток практикуют биологические способы. Речь идет о животных и птицах, которые едят паразитов. Кто ест улиток:
- Активно поедают улиток птицы. Чтобы привлечь их к борьбе с вредителями, владельцы огородов часто развешивают на деревьях скворечники и кормушки и кладут в них зерно или крошки хлеба.
- Также очень эффективны ужи. Для них можно смастерить домики из листьев или подготовить водоем небольших размеров, огородив его высокой и густой травой.
- Также владельцы огородов пользуются помощью ежей. Для животных можно сделать из прутиков, веток или досок шалашей. Идеальным размещением для него станет место у водоема. Пол в маленьком шалаше нужно застелить соломой или сухим кормом для домашних животных.
Что сделать, чтобы в следующем году слизней на огороде не было: 9 народных методов
Эти действенные и простые способы помогут контролировать распространение улиток на огороде без использования химических средств. Следует помнить, что такие методы могут требовать регулярного применения, также придется собирать улитки из ловушек. Поэтому настойчивость и контроль – это ключ к успеху в борьбе с улитками.
- Способ №1. Быстро избавиться от вредителей позволит смесь, которую нужно приготовить из 1 кг горчичного жмыха, 1 кг доломитовой муки и 2-3 ст. ложек медного купороса. Все составляющие нужно хорошо перемешать и в сухом виде рассыпать вокруг овощей, где были замечены вредители. Но с овощей улиток придется собирать собственноручно.
- Способ №2. Очень действенный метод в борьбе с улитками – это ловушки из любящих напитков. Здесь можно взять кефир, компот, раствор с медом или даже пиво. Эти напитки нужно разлить во вкопанные в землю донышки от пластиковых бутылок, и к утру в ловушках будет куча улиток.
- Способ №3. Кофейная гуща: улитки не переносят запаха кофе, поэтому можно использовать его в борьбе против них. Нужно рассыпать комки кофейных отходов у растений или создайте барьер вокруг овощей. Улитки не будут пересекать такое препятствие из-за невыносимого запаха для них.
- Способ №4. Смесь из соды и сахара. Для ее приготовления нужно смешать соду и сахар по одной чайной ложке и рассыпать у культурных растений или рядом с местами, где собираются вредители. Этот обычный способ позволит быстро избавиться от улиток. Но с содой следует быть осторожными, потому что много порошка может навредить овощам.
- Способ №5. Куриный или гусиный помет нужно разбросать по огороду, его запах будет отпугивать улиток и уменьшит появление новых вредителей.
- Способ №6. Мульча из грубых материалов. Улиткам будет очень неудобно добираться до растений через разбросанный торф, мелкую гальку или щепки. Поэтому следует разбрасывать мульчу вокруг овощей, это усложнит их перемещение.
- Способ № 7. Соберите свежие листья крапивы и разложите их вокруг овощей или маршруты вредителей. Крапива считается очень эффективным природным средством в борьбе с улитками.
- Способ №8. Сладкий чай из мяты. Для приготовления напитка нужно в кипяток добавить свежую мяту и немного сахара. Затем необходимо разлить сладкую воду вокруг овощей или в тех местах, где собираются улитки. Их привлекает сладкий запах, но мята отпугивает вредителей, поэтому они быстро покинут огород.
- Способ № 9. Ловкой для улиток могут служить кожуры дыни, грейпфрута и капустные листья. Нужно положить между строк увлажненную ветку и капустный лист, и улитки сами соберутся в эту ловушку. А шкурки из фруктов просто разложить между растениями, к утру они будут сидеть под ними.
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