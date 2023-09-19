В следующем году слизней на огороде не будет: 9 методов, которые помогут избавиться от вредителей

Как бороться со слизнями, чтобы в следующем году на огороде их не было.

Слизни – это очень серьезная проблема, с которой приходится сталкиваться всем, кто имеет огороды. Ведь из-за этих рыжих вредителей можно лишиться львиной доли урожая. Поэтому пренебрегать борьбой с улитками нельзя ни в коем случае. Однако есть действенные народные способы, благодаря которым в следующем году количество слизней значительно уменьшится.

Откуда берутся слизни на огороде?

Эти вредители относятся к классу брюхоногих моллюсков, которые имеют вид улиток, только без «домика» на спине. Обычно слизни едят овощи, фрукты, ягоды и другие овощи, которые растут на участке. Эти хищники выбирают для себя такие места, где температура не ниже +17 градусов.

Улитки по своей природе являются гермафродитами, свои яйца они откладывают в почву. Одна особенная улитка может отложить до 40 яиц, и уже через 3 недели из них появляются черви.

Из-за того, что улитки прячутся в почве, хозяевам огородов очень трудно отследить, откуда они берутся. Особенно сложно найти этих вредителей в темной почве, ведь питаться также они выбираются в темное время. Поэтому за день улиток очень трудно обнаружить.

На появление и размножение улиток оказывают большое влияние климатические условия. Эти вредители активизируются в теплые и влажные сезоны, прохладное и дождливое лето относительно теплой и мягкой зимы. В садах и огородах улиток можно обнаружить как в пластах земли, так и под большими листьями, в густой траве, компостных ямах.

В чем вред слизней?

Эти вредители способны нанести хозяевам огородов серьезный ущерб, поскольку съедают практически все, что случается на их пути.

Улитки наносят вред как садовым, так и огородным культурам. Так как они вылезают из земли в темное время суток, обнаружить вредителей очень трудно.

В первую очередь улитки питаются растительными культурами.

На тех участках, где уже успели побывать эти вредители, происходит нарушение фотосинтеза. Поэтому овощи могут погибать после нашествия улиток.

Улитки могут переносить на своем теле опасные для растений грибковые заболевания.

Эти вредители обладают гельминитами, поэтому с легкостью могут заразить домашних животных, птиц и даже людей.

Как избавиться от слизней на огороде биологическими методами: кто ест улиток

Довольно часто в борьбе против улиток практикуют биологические способы. Речь идет о животных и птицах, которые едят паразитов. Кто ест улиток:

Активно поедают улиток птицы. Чтобы привлечь их к борьбе с вредителями, владельцы огородов часто развешивают на деревьях скворечники и кормушки и кладут в них зерно или крошки хлеба.

Чтобы привлечь их к борьбе с вредителями, владельцы огородов часто развешивают на деревьях скворечники и кормушки и кладут в них зерно или крошки хлеба. Также очень эффективны ужи. Для них можно смастерить домики из листьев или подготовить водоем небольших размеров, огородив его высокой и густой травой.

Для них можно смастерить домики из листьев или подготовить водоем небольших размеров, огородив его высокой и густой травой. Также владельцы огородов пользуются помощью ежей. Для животных можно сделать из прутиков, веток или досок шалашей. Идеальным размещением для него станет место у водоема. Пол в маленьком шалаше нужно застелить соломой или сухим кормом для домашних животных.

Что сделать, чтобы в следующем году слизней на огороде не было: 9 народных методов

Эти действенные и простые способы помогут контролировать распространение улиток на огороде без использования химических средств. Следует помнить, что такие методы могут требовать регулярного применения, также придется собирать улитки из ловушек. Поэтому настойчивость и контроль – это ключ к успеху в борьбе с улитками.

Способ №1. Быстро избавиться от вредителей позволит смесь, которую нужно приготовить из 1 кг горчичного жмыха, 1 кг доломитовой муки и 2-3 ст. ложек медного купороса. Все составляющие нужно хорошо перемешать и в сухом виде рассыпать вокруг овощей, где были замечены вредители. Но с овощей улиток придется собирать собственноручно.

Быстро избавиться от вредителей позволит смесь, которую нужно приготовить из 1 кг горчичного жмыха, 1 кг доломитовой муки и 2-3 ст. ложек медного купороса. Все составляющие нужно хорошо перемешать и в сухом виде рассыпать вокруг овощей, где были замечены вредители. Но с овощей улиток придется собирать собственноручно. Способ №2. Очень действенный метод в борьбе с улитками – это ловушки из любящих напитков. Здесь можно взять кефир, компот, раствор с медом или даже пиво. Эти напитки нужно разлить во вкопанные в землю донышки от пластиковых бутылок, и к утру в ловушках будет куча улиток.

Очень действенный метод в борьбе с улитками – это ловушки из любящих напитков. Здесь можно взять кефир, компот, раствор с медом или даже пиво. Эти напитки нужно разлить во вкопанные в землю донышки от пластиковых бутылок, и к утру в ловушках будет куча улиток. Способ №3. Кофейная гуща: улитки не переносят запаха кофе, поэтому можно использовать его в борьбе против них. Нужно рассыпать комки кофейных отходов у растений или создайте барьер вокруг овощей. Улитки не будут пересекать такое препятствие из-за невыносимого запаха для них.

Кофейная гуща: улитки не переносят запаха кофе, поэтому можно использовать его в борьбе против них. Нужно рассыпать комки кофейных отходов у растений или создайте барьер вокруг овощей. Улитки не будут пересекать такое препятствие из-за невыносимого запаха для них. Способ №4. Смесь из соды и сахара. Для ее приготовления нужно смешать соду и сахар по одной чайной ложке и рассыпать у культурных растений или рядом с местами, где собираются вредители. Этот обычный способ позволит быстро избавиться от улиток. Но с содой следует быть осторожными, потому что много порошка может навредить овощам.

Смесь из соды и сахара. Для ее приготовления нужно смешать соду и сахар по одной чайной ложке и рассыпать у культурных растений или рядом с местами, где собираются вредители. Этот обычный способ позволит быстро избавиться от улиток. Но с содой следует быть осторожными, потому что много порошка может навредить овощам. Способ №5. Куриный или гусиный помет нужно разбросать по огороду, его запах будет отпугивать улиток и уменьшит появление новых вредителей.

Куриный или гусиный помет нужно разбросать по огороду, его запах будет отпугивать улиток и уменьшит появление новых вредителей. Способ №6. Мульча из грубых материалов. Улиткам будет очень неудобно добираться до растений через разбросанный торф, мелкую гальку или щепки. Поэтому следует разбрасывать мульчу вокруг овощей, это усложнит их перемещение.

Мульча из грубых материалов. Улиткам будет очень неудобно добираться до растений через разбросанный торф, мелкую гальку или щепки. Поэтому следует разбрасывать мульчу вокруг овощей, это усложнит их перемещение. Способ № 7. Соберите свежие листья крапивы и разложите их вокруг овощей или маршруты вредителей. Крапива считается очень эффективным природным средством в борьбе с улитками.

Соберите свежие листья крапивы и разложите их вокруг овощей или маршруты вредителей. Крапива считается очень эффективным природным средством в борьбе с улитками. Способ №8. Сладкий чай из мяты. Для приготовления напитка нужно в кипяток добавить свежую мяту и немного сахара. Затем необходимо разлить сладкую воду вокруг овощей или в тех местах, где собираются улитки. Их привлекает сладкий запах, но мята отпугивает вредителей, поэтому они быстро покинут огород.

Сладкий чай из мяты. Для приготовления напитка нужно в кипяток добавить свежую мяту и немного сахара. Затем необходимо разлить сладкую воду вокруг овощей или в тех местах, где собираются улитки. Их привлекает сладкий запах, но мята отпугивает вредителей, поэтому они быстро покинут огород. Способ № 9. Ловкой для улиток могут служить кожуры дыни, грейпфрута и капустные листья. Нужно положить между строк увлажненную ветку и капустный лист, и улитки сами соберутся в эту ловушку. А шкурки из фруктов просто разложить между растениями, к утру они будут сидеть под ними.

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