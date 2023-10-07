В следующем году вас будут ждать пышные бутоны: вот как нужно обрезать пионы осенью

Пионы любят практически все садоводы, ведь это очень красивые и неприхотливые растения. Но при этом они требуют особого внимания с приходом холодов.

Опытные агрономы рассказали, что сделать с кустами пиона осенью, что подготовить их к зимним холодам и получить пышное цветение в будущем.

При подготовке пиона к периоду холодов важно полностью срезать всю ее травянистую часть вплоть до земли. Не забудьте очистить клумбу от вредителей и сорняков.

Не забудьте еще один важный шаг — правильную подкормку. Здоровое и крепкое растение гораздо лучше перенесет зиму, поэтому удобрение нужно, если вы видите, что кусты выглядят вялыми. Для подкормки используют только калийно-фосфорные удобрения: на 10 литров воды нужно взять 1 столовую ложку калия и 1,5-2 столовых ложки суперфосфата.

А вот азот использовать категорически запрещено, потому что куст может пойти в рост, особенно если впереди еще будут теплые дни. Поэтому ему будет труднее пережить зиму. Также такие растения будут более уязвимы для болезней и вредителей весной.

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