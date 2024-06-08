В случае блекаута: как рассчитать мощность зарядной станции и выбрать лучшую для квартиры и дома

Из-за террористических атак на критическую инфраструктуру Украины со стороны РФ ощущается значительный дефицит электроэнергии. Веерные отключения вернулись к жизни украинцев, а потому повербанки, генераторы и зарядные станции снова стали привычными устройствами.

Зарядная станция – это удобный и универсальный источник энергии для всей квартиры. Благодаря этому устройству можно питать все бытовые приборы: от небольших электрических чайников до холодильников или бойлеров. Однако на рынке сегодня доступно так много разных зарядных станций, что становится очень сложно выбрать действительно лучшую.

Прежде всего важно определиться с мощностью, которая необходима именно для вашего дома или квартиры. Сделать это не сложно, если знать, какие приборы вам нужно будет включать ежедневно.

Портативная зарядная станция

По сути, это как большой повербанк, который может одновременно питать несколько устройств и имеет один или несколько разъемов для розетки на 220 Вольт. Такое устройство, если правильно подобрано, может питать целую квартиру или дом во время аварийных или плановых отключений электроэнергии. Вы можете подключить к зарядной станции ноутбук, мобильный телефон, планшет, стиральную машину, ПК, холодильник и другую бытовую технику.

Главная особенность портативной зарядной станции состоит в ее удобстве и простоте использования. Вы можете зарядить станцию от сети, автомобильного прикуривателя или солнечных панелей. А еще его можно переносить с собой в любое место, брать на природу. А если дополнительно приобрести солнечные панели или генератор, то у вас по сути будет постоянная чистая электроэнергия.

Солнечный генератор

Солнечные генераторы идут в комплекте с солнечными панелями, собирающими энергию солнца, а затем превращающими ее в постоянный ток. Аккумулятор заряжается, поэтому даже после заката вы можете пользоваться энергией.

Постоянный ток питать устройства не может, поэтому к солнечным генераторам также покупается инвертор, что и превращает его в переменный ток, который уже подходит для техники в нашем доме.

Как рассчитать мощность зарядной станции и не прогадать

Во многом расчет мощности зарядной станции зависит от того, какие именно устройства вы будете ею питать. Например, большинство украинцев покупают зарядные станции, чтобы во время веерных отключений электроэнергии подключать к ним ноутбуки, электрические чайники и т.д. Тогда вам может хватить и устройства мощностью 1000 Вт. А вот для частных домов, где нужно также включить холодильник, бойлер, насос следует выбирать большую мощность.

Определение пусковой и рабочей мощности зарядной станции

Мощность портативных зарядных станций измеряется в Ватах (Вт). Чем она выше, тем больше энергии генерирует станция и тем большее количество устройств вы сможете к ней подключить. Двумя важными терминами, когда мы говорим о подвижности зарядной станции, является ее рабочая и пусковая мощность.

Пусковая мощность — это количество энергии, необходимое приборам для запуска. А рабочая мощность — энергия, которая нужна технике уже после запуска. Как правило, рабочая мощность значительно ниже пусковой. Само понимание требований к мощности разных приборов в доме поможет рассчитать, зарядную станцию какой мощности брать.

Пример расчета мощности зарядной станции

Пример расчета мощности зарядной станции / Фото: ТСН.ua

Представим себе, что нам нужна зарядная станция, чтобы питать большой холодильник. Чтобы запустить его, нужна определенная пусковая мощность, а для работы рабочая мощность. К примеру, ваш холодильник потребляет 400 Вт. Чтобы рассчитать, какая мощность зарядной станции вам нужна, используйте следующую формулу:

Рабочая мощность R=400 Вт;

Пусковая мощность S=400*3=1200 Вт.

То есть нужно, чтобы мощность зарядной станции была от 1200 Вт. Тогда она сможет обеспечить постоянное питание холодильника в течение нескольких часов.

По этой формуле можно рассчитать пусковую и рабочую мощность для каждого устройства в доме, который вы хотите подключить к зарядной станции.

Рекомендации по выбору портативной зарядной станции

Чтобы определить мощность зарядной станции, которая сможет закрыть все ваши запросы, нужно произвести несколько простых расчетов. Сначала определите, какие именно устройства вы будете включать. Например, холодильник, ноутбук, насос, кофеварка, электрочайник, POS-терминал и т.д.

Теперь определите, сколько энергии потребляет каждый из этих устройств. А еще важно определить, сколько времени в день вам нужно, чтобы тот или иной прибор работал. После того как основная информация собрана, можно приступать к расчету пусковой и рабочей мощности. Потом рассчитывается, сколько Вт требуется для работы всех этих устройств. Теперь вы можете выбрать лучшую зарядную станцию.

Как правило, портативной зарядной станции на 2000 Вт хватает, чтобы удовлетворить базовые потребности всего дома. А если дополнительно использовать солнечные батареи для подзарядки, то можно получить возобновляемую энергию.

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