В спальне будет всегда приятный аромат: как избавиться от посторонних запахов в комнате

Как сделать, чтобы в спальне всегда был приятный аромат: 3 шага к свежести и чистоте.

Спальня – это то место, где хочется расслабиться после напряженного и насыщенного трудового дня. Поэтому крайне важно, чтобы там был приятный аромат, который успокаивал бы и не раздражал. Но в магазине освежители воздуха и диффузоры не всегда могут справиться с такой задачей. Ибо имеют резкие искусственные запахи, мешающие качественному сну. Блогерша @anna_louisa_at_home в своем TikTok показала несколько приемов, которые помогут устранить посторонние запахи и наполнить спальню ненавязчивым природным ароматом.

Как сделать, чтобы в спальне был приятный аромат

Для этого блогерша предложила три простых лайфгака, с помощью которых можно нейтрализовать неприятные запахи и получить свежий и естественный аромат.

Освежить матрас. Блогерша показала, что нужно сделать сначала, чтобы избавиться от посторонних запахов. Для этого необходимо взять обычную пищевую соду и добавить туда несколько капель своего любимого эфирного масла. Этой смесью следует посыпать матрас и оставить на 30 минут. За это время сода очистит поверхность и поглотит все посторонние и неприятные запахи. А эфирное масло оставит едва уловимый приятный аромат. После этого соду нужно убрать с помощью пылесоса.

Блогерша показала, что нужно сделать сначала, чтобы избавиться от посторонних запахов. Для этого необходимо взять обычную пищевую соду и добавить туда несколько капель своего любимого эфирного масла. Этой смесью следует посыпать матрас и оставить на 30 минут. За это время сода очистит поверхность и поглотит все посторонние и неприятные запахи. А эфирное масло оставит едва уловимый приятный аромат. После этого соду нужно убрать с помощью пылесоса. Очистить изголовье кровати. Женщина следующим шагом предложила очистить кровать от грязи. Для этого необходимо взять пол литра несладкой газировки, добавить туда несколько капель средства для мытья посуды и тщательно перемешать. В приготовленную смесь нужно погрузить салфетку для уборки, лучше микрофибры, хорошо ее отжать и обернуть ею крышку от кастрюли. Таким образом, у вас получится самодельный скребок, который будет удобно держать. Этим скребком следует пройтись по изголовью кровати, что позволит глубоко очистить его от пыли и посторонних неприятных запахов.

Женщина следующим шагом предложила очистить кровать от грязи. Для этого необходимо взять пол литра несладкой газировки, добавить туда несколько капель средства для мытья посуды и тщательно перемешать. В приготовленную смесь нужно погрузить салфетку для уборки, лучше микрофибры, хорошо ее отжать и обернуть ею крышку от кастрюли. Таким образом, у вас получится самодельный скребок, который будет удобно держать. Этим скребком следует пройтись по изголовью кровати, что позволит глубоко очистить его от пыли и посторонних неприятных запахов. Ароматизированные декоративные подушки. Последним шагом для получения свежего природного воздуха в спальне будет ароматизация подушек. Для этого нужно взять английскую соль, ее еще называют солью Эпсома, и насыпать в небольшие пакетики с плотной застежкой. Нужен один пакетик для одной подушки, можно сшить мешочки собственноручно. В соль нужно добавить несколько капель эфирного масла со своим любимым ароматом, застегнуть пакетик или туго завязать мешочек и положить под наволочку. Таким образом, от подушки будет идти легкий ненавязчивый аромат. А когда масло улетучится, самодельный ароматизатор можно наполнить снова.

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