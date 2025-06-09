В США посреди улицы мужчина начал расстреливать туристов: видео

Стрельба на Лас-Вегас-Стрип / © ABC News

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В воскресенье вечером в США, в Лас-Вегас, в районе Лас-Вегас-Стрип, произошла стрельба вблизи знаменитых фонтанов Белладжио.

Об этом сообщили в ABC News.

Полиция Лас-Вегаса заявила, что в воскресенье поздно вечером они отреагировали на стрельбу на Лас-Вегас-Стрип. В своем сообщении на платформе X (ранее Twitter) полиция сообщила: «Мы реагируем на стрельбу в квартале 3600 на бульваре S. Лас-Вегас. Стрельба не произошла внутри казино. Пожалуйста, избегайте этого района.

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Сообщается, что стрельба была зафиксирована во время прямой трансляции на Стрипе, на которой видно, как люди падают на землю и прячутся после того, как мужчина, вероятно, открыл огонь в людном месте.

На одной из видеозаписей события видно, как женщина спорит с мужчиной в белой кепке, говоря ему: «Иди сюда». После этого другой мужчина, который, судя по видео, знает женщину, выходит, чтобы поговорить с мужчиной в белой кепке. В этот момент мужчина достает пистолет и производит несколько выстрелов.

Другие попавшие на видео прохожие бегут в поисках укрытия и прячутся на обочине дороги. На другом видео виден человек, который лежит на земле в вестибюле вблизи отеля Bellagio. В тот момент полиция осматривала место происшествия.

Стрельба вблизи одной из известнейших достопримечательностей Лас-Вегаса может повлиять на туристическую отрасль, которая жизненно важна для экономики города и крупнейшим работодателем для его жителей.

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Ранее сообщалось, что в Киеве на улице женщина произвела выстрел из оружия в сторону дверей подъезда, зафиксировавших камеры видеонаблюдения.