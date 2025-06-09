В стиральной машине запутываются вещи: простой, но эффективный лайфхак, чтобы это предотвратить

Зачем класть вилку в стиральную машину / © Pixabay

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Оказывается, предотвратить это поможет обычная вилка. О необычном методе использования столовых принадлежностей рассказала эксперт Мелисса Мейкер.

Вилка, размещенная внутри барабана, эффективно предотвращает возникновение путаницы из вещей в стиральной машине.

Мелисса также добавила, что это не современный лайфхак. Таким методом пользовались профессиональные прачки долгие годы.

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В основном вилка помогает защитить от металлических деталей одежды и молний, которые могут поцарапать барабан и повредить другие вещи во время стирки.

Что нужно делать: возьмите вилку, застегните молнию с ее помощью, продернув зубцы через отверстие в бегунке. Благодаря металлической части вилки молния не раскроется, а ручка будет надежно фиксировать ее в таком положении.

Интересно, что по данным компании LG Electronics, примерно 30% поломок барабана происходит именно из-за открытых молний на одежде.

А если вы просто положите вилку в барабан вместе с бельем, то ее зубцы помогут разбить водоворот воды, который образуется во время вращения. Белье не будет сбиваться в комок, а потому лучше очистится.

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Почему лучше использовать именно вилку, а не металлические шарики для стирки? Последние образуют сильный шум и могут повредить барабан. Вилка более компактна. Как показывают исследования, около 85% пользователей уже попробовали такой метод и остались довольны.

Однако нужно помнить о некоторых важных нюансах. Прежде всего, нельзя класть вилку с острыми или деформированными зубцами, потому что они могут повредить ткань. Если вы стираете пуховик с большой молнией, лучше брать сразу две вилки. Также не следует использовать вилку, если вы стираете одежду из кашемира или шерсти, нежные волокна могут порваться.