В тренде снова френч: оригинальные варианты французского маникюра

Френч.

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Французский маникюр или френч – это то, что не выходит из моды. Он остается классикой, в то же время предлагая новые вариации и интерпретации. Особенно летом можно экспериментировать и создавать яркие образы.

Какой френч будет в моде в августе, читайте в нашем материале.

Разноцветный френч

Не знаете, какой цвет выбрать? Эта идея для вас. Сделайте разноцветный французский маникюр, когда на каждом ноготочке будет свой цвет – голубой, желтый, сиреневый, розовый, оранжевый или мятный. Выбор оттенков только за вами.

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Френч с фруктами, ягодами или цветами

Хочется чего-нибудь летнего и оригинального? Сделайте классический белый или разноцветный френч, но дополните его рисунками любимых ягод, фруктов или цветов. Кроме того, разрисовать можно только один ноготок, сделав его акцентным.

Обратный или асимметричный френч

Хотите французский маникюр, но классика немного надоела? Обратный френч в ярких цветах дополнит любой ваш образ и будет выглядеть очень модно.

Если же хочется легкости, то для вас подойдет маникюр, отличающийся ломаной или неровной линией. Выберите яркие и акцентные цвета и ваши ноготки точно не останутся без внимания.

Градиентный френч

В этой интерпретации сочетаются плавный цветопередача и классическая форма французского маникюра. Летом хорошими вариантами будут переходы от розового к белому, от яркого оранжевого к желтому, от синего к голубому, от темно зеленого к более светлому оттенку.

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Напомним, мы писали о том, что васильковый маникюр: главный nail-тренд этим летом.





