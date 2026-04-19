Магнитная буря.

Реклама

В воскресенье, 19 апреля, в Украине снова ожидается сильная солнечная активность с К-индексом 5. Красный уровень отвечает мощным магнитным бурям.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Состоялось прибытие высокоскоростного потока корональной дыры. Также произошло усиление солнечного ветра. Это увеличило возможность геомагнитной активности до уровней STORM G2.

Реклама

Магнитная буря 19 апреля. Фото: Meteoagent.

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, следует нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.