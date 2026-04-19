В Украине 19 апреля — сильная магнитная буря: с какой силой штормит
Специалисты фиксируют сильную активность солнца — с К-индексом 5.
В воскресенье, 19 апреля, в Украине снова ожидается сильная солнечная активность с К-индексом 5. Красный уровень отвечает мощным магнитным бурям.
Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.
Состоялось прибытие высокоскоростного потока корональной дыры. Также произошло усиление солнечного ветра. Это увеличило возможность геомагнитной активности до уровней STORM G2.
Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, следует нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.