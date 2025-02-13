В Украине бурлит затяжная магнитная буря: прогноз на 13 февраля

Пятый день подряд мощность достаточно высока.

Сегодня, 13 февраля, в Украине снова фиксируют мощную магнитную бурю. Речь идет об уровне солнечной активности с К-индексом 5 – красный.

Об этом сообщает ресурс meteoagent, мониторящий активность Солнца.

Отметим, что с 9 февраля происходит повышенный уровень солнечной активности с индексами Kp 6 и Kp 5. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Магнитная буря 13 февраля. Фото: Meteoagent.

Прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Заметим, что во время магнитных бурь у людей могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление.

Читайте также: