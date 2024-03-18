В Украине — масштабная воздушная тревога: объявлена ракетная опасность

"Покраснели" все области.
В Украине в понедельник, 18 марта, снова объявлена воздушная тревога. "Покраснели" все области из-за взлета МиГ на территории РФ.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области", — говорится в сообщении.
Украинцы просят не игнорировать сигнал воздушной тревоги.
Напомним, ранее во многих областях была объявлена воздушная тревога. Сирены раздались частично на севере, юге, востоке и центре страны.