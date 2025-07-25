В Украине появилась новая важная дата: Верховная Рада утвердила День памяти замученных или погибших в плену

28 июля— День памяти замученных или погибших в плену / © ТСН.ua

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Законодательную инициативу №10188 поддержали 268 депутатов Верховной Рады.

Согласно принятому постановлению, 28 июля отныне станет Днем памяти украинских Защитников и Защитниц, добровольцев и гражданских лиц, погибших в плену в результате пыток, казни или бесчеловечного обращения.

Этот день был введен на государственном уровне как отклик на общественные призывы увековечить память о жертвах российской агрессии и ежегодно напоминать о преступлениях против украинцев, совершенных во время полномасштабного вторжения РФ.

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Выбранная дата не случайна: именно в ночь на 29 июля 2022 года российские оккупанты совершили теракт в поселке Молодежное на временно оккупированной территории Донбасса. В результате взрыва на территории бывшей исправительной колонии в Оленовке было уничтожено здание, где содержались украинские военнопленные — защитники “Азовстали”. Тогда погибли по меньшей мере 53 украинских бойца, еще более 130 получили ранения.

Этот циничный акт массового убийства стал одним из самых жестоких преступлений России против пленных и грубым нарушением международного гуманитарного права, обязывающего государство-оккупанта обеспечивать безопасность, жизнь и достойное обращение с военнопленными.

С целью сохранения памяти и достоинства героизма Защитников и Защитниц Украины, добровольцев и гражданских, погибших или казненных в плену, 28 июля официально провозглашено Днем памяти на государственном уровне.

Внедрение этого дня призвано выразить глубокую признательность и уважение самоотверженности и мужества тех, кто отдал жизнь за свободу, независимость и целостность Украины. Оно будет способствовать увековечению их гражданской отваги, несокрушимости духа и стойкости, а также усилит национальное единство и пробудит патриотические чувства в сердцах украинцев.

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