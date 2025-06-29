В Украине распространяется токсичное растение: ученые бьют тревогу

Поле / © unsplash.com

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В Украине стремительно распространяется одно из самых опасных инвазивных растений — борщевик. Его уже фиксируют в большинстве регионов страны, и масштабы роста ежегодно увеличиваются. Проблема вышла за пределы аграрной или локальной — теперь это экологическая и медицинская угроза национального уровня.

Об этом пишет Фокус.

На вид борщевик кажется безопасным — высокий стебель, большие листья, белые зонтики-соцветия. Но сок растения содержит фуранокумарины, которые при контакте с кожей и солнечным светом вызывают серьезные ожоги, часто оставляющие рубцы на годы. В некоторых случаях сок может даже привести к потере зрения.

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Наиболее уязвимы дети, которые не подозревают об опасности и контактируют с растением во время игр на природе. Госпитализация в таких случаях — не редкость. Каждый год медики фиксируют сотни обращений с ожогами после контакта с борщевиком.

Когда-то завезенный как кормовая культура, борщевик вышел из-под контроля. Он быстро размножается, вытесняет местную флору, захватывает обочины, берега, сельхозугодья. Семена легко разносятся ветром и водой. Одно растение — десятки тысяч новых, а удаление вручную требует полной защиты тела.

Сейчас борьба с борщевиком усложнена еще и тем, что химические средства вредят окружающей среде, а механическое удаление не всегда эффективно. Эксперты настаивают на необходимости государственных программ, широкой информации и обеспечении больниц средствами для лечения поражений.

Напомним, летом украинцы подмечают рост количества комаров. Но не все знают, что за этим может последовать исчезновение воробьев.

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во многих районах Украины значительно уменьшилось количество воробьев. Это связано с активной выкашкой травы, которая была их природной средой. В результате, без воробьев — естественных врагов комаров — количество последних растет.

Кроме экологического фактора, в силу реакции организма на укус влияют и медицинские аспекты. Например, люди с активированным герпесвирусом или вирусом Эпштейна-Барр чаще страдают более серьезными аллергическими реакциями на укусы. Также немаловажную роль играет дефицит витамина В1 — он притягивает комаров.