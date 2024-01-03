В вашем доме всегда будет пахнуть дорого и изысканно: 7 копеечных средств для невероятного запаха

Аромат в вашем доме будет вкусным и свежим.
Невероятный запах в доме дарит чувство уюта, покоя и счастья. В таком доме хочется быть всегда. Но как добиться того, чтобы дома всегда царили изысканные, свежие и дорогие ароматы? Рассказываем о семи способах, как добиться такого результата, ссылаясь на публикацию Real Simple.
Как сделать, чтобы дома пахло невероятной свежестью: 7 действенных способов
- Эфирное масло. Бюджетный вариант воздухоочистителя и диффузора одновременно будет хорошо поглощать неприятные запахи и оставлять любимый аромат. Для этого нужно в бумажный пакетик насыпать немного соды и капнуть несколько капель вашего любимого эфирного масла. Сода поглотит все неприятные ароматы, а эфирное масло надолго оставит невероятный запах в вашем доме.
- Ароматизированная вода. Чтобы в доме приятно пахло, вскипятите воду в кастрюле и добавьте туда любимые специи. Таким образом вы сможете создать непревзойденный свежий аромат в своем доме. Чем можно воспользоваться: корицей, гвоздикой, шкуркой цитрусовых фруктов, стручками ванили, розмарином и мятой.
- Комнатные растения. Есть такие комнатные цветы, хорошо справляющиеся с фильтрацией воздуха, очищая и освежая его. Это может быть мята, жасмин, драцена, фикус, спатифиллум, английский плющ, барбертонская ромашка.
- Пряные травы на подоконнике. Можно развести на кухонном окне небольшой садик и усадить розмарин, мяту и базилик. Эти пряности обладают невероятно тонким ароматом, а заодно вы всегда будете иметь под рукой свежую зелень для своих кулинарных шедевров.
- Выпечка. Аромат свежих булочек создаст атмосферу уюта и счастья в вашем доме. Печенье, пироги или ватрушки распространят соблазнительный аромат по всему дому и порадуют своим вкусом всю семью.
- Сделайте помандер. Это такая емкость, куда кладут благоухающие вещества. Впрочем, чтобы не покупать его можно создать своими руками из апельсина или лимона. Просто сделайте надрезы ножом на кожуре цитрусового фрукта, и он будет выделять эфирные масла с очень свежим ароматом.
- Воздухоочиститель. Этот прибор хорошо убивает все неприятные запахи, отфильтровывает воздух и очищает от токсинов. Очистители с НЕРА-фильтром помогут справиться с микроскопическими загрязнениями, даже с перхотью, вирусами и шерстью домашних животных.
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