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В вашем доме всегда будет царить альпийская свежесть: для этого нужны только 2 продукта
Если хочется, чтобы в квартире или доме был аромат чистоты, совсем не обязательно покупать дорогие освежители воздуха. Это простой, доступный и безопасный способ, который легко использовать каждый день.
Многие люди мечтают, чтобы в доме всегда царил приятный чистый аромат без использования дорогих освежителей воздуха. Достичь такого эффекта можно простым способом, используя только два доступных продукта, которые почти всегда найдутся на кухне. Речь идет о пищевой соде и лимоне. Такое сочетание помогает нейтрализовать неприятные запахи, а не просто маскировать их, как это делает большинство ароматизаторов из магазина. Кроме того, этот способ не содержит агрессивных химических компонентов и подходит для повседневного использования.
Почему именно сода и лимон лучше для освежения воздуха
Пищевая сода давно известна своими свойствами поглощать посторонние запахи. Она эффективно нейтрализует ароматы еды, табачного дыма, домашних животных и влаги.
Лимон в свою очередь содержит природные эфирные масла, которые освежают воздух и оставляют легкий цитрусовый аромат. К тому же лимонный сок обладает слабыми антибактериальными свойствами, что также помогает поддерживать чистоту в доме.
Итого эти два продукта создают простой домашний освежитель воздуха, который можно использовать практически в любом помещении.
Как приготовить натуральный освежитель
Для этого понадобятся:
2-3 столовых ложки пищевой соды;
половина свежего лимона или 2 столовых ложки лимонного сока.
Насыпьте соду в небольшую стеклянную баночку или керамическую емкость, добавьте лимонный сок или несколько тонких ломтиков лимона и поставьте в комнате. Через несколько минут в помещении появится свежий легкий аромат. Чтобы запах оставался приятным, смесь лучше обновлять примерно раз в неделю.
Где этот способ работает лучше всего
На кухне. Он помогает быстрее убрать запахи после жарки рыбы, лука, чеснока или других продуктов с насыщенным ароматом.
В холодильнике. Небольшую открытую емкость только с содой или с добавлением нескольких капель лимонного сока можно поставить на одну из полок. Она поможет нейтрализовать посторонние запахи.
В ванной. Такой натуральный освежитель поддерживает чувство чистоты и помогает снизить запах влаги.
Возле мусорного ведра. Если поставить баночку рядом, сода будет постепенно поглощать неприятные запахи, а лимон будет придавать легкий свежий аромат.
Как сделать аромат еще приятнее
По желанию к смеси можно добавить несколько листочков мяты, кусочек апельсиновой цедры или несколько веточек розмарина. Они сделают аромат более насыщенным и естественным.
Также можно использовать высушенную лимонную цедру, дольше сохраняющую запах и постепенно отдающая эфирные масла.