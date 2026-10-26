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В Венгрии заметили редкую синицу с генетической особенностью: как она выглядит (фото)
Таким птицам, к сожалению, сложнее выживать.
В венгерском регионе Ноград заметили большую синицу с редкой генетической особенностью — лейцизмом, из-за которого часть ее перьев потеряла привычную окраску. Птица отличается светлыми участками оперения, хотя характерный зеленовато-оливковый цвет на спине сохранился.
Об этом сообщает венгерское издание sokszinuvidek.24.
Необычную синицу впервые заметили около недели назад в саду для прикормки и наблюдения за птицами в поселке Шомошкёйуйфалу. Ее обнаружила местная наблюдательница за птицами Мискольцы Тимеа Девы.
Сначала птичка купалась в поилке, поэтому мокрые перья несколько усложняли определение особенностей ее окраски. Однако через несколько дней ее увидели снова — на этот раз на земле, где она искала еду. Тогда стало ясно, что внешность ее действительно отличается от других представителей вида.
Как выглядит необычная синица
У обычной большой синицы голова черная, а крылья имеют темную окраску. У замеченной птицы черная «шапочка» стала серовато-белой, словно покрытой инеем. Между темными перьями на темени также видны многочисленные белые перья.
Значительная часть крыльев вместо темно-серого или черного цвета имеет более светлый оттенок. На хвосте также хорошо видны белые участки. В то же время характерная зеленовато-оливковая окраска спины сохранилась.
По словам наблюдательницы, ей удалось сфотографировать редкую птицу. По оценкам, среди диких птиц особи с лейцизмом или альбинизмом встречаются примерно в одном случае на 30 тысяч.
Что такое лейцизм и чем он отличается от альбинизма
Лейцизм — это генетическая особенность, при которой в оперении птицы частично или полностью отсутствует пигментация. Он может проявляться по-разному.
Частичный лейцизм встречается чаще. В таком случае на голове, крыльях или других частях тела появляются белые пятна, тогда как остальное оперение сохраняет обычную окраску.
Полный лейцизм приводит к тому, что оперение становится почти полностью белым, кремовым или светло-серым. Привычные черные и желтые цвета могут почти исчезнуть.
В то же время лейцизм не следует путать с альбинизмом. При лейцизме глаза, клюв и лапы обычно сохраняют нормальную окраску. Альбинизм связан с нарушением выработки меланина и может также влиять на цвет глаз.
Почему таким птицам сложнее выживать
Необычная окраска может создавать для птиц дополнительные трудности. Светлое или пятнистое оперение иногда делает их более заметными для хищников, в частности ястребов-перепелятников и кошек.
Кроме того, изменения пигментации могут сопровождаться нарушениями структуры перьев, из-за чего они быстрее изнашиваются. Необычная окраска также потенциально может влиять на поиск партнера.
У больших синиц цвет и рисунок оперения являются одним из визуальных сигналов, которые могут иметь значение при выборе партнера. Из-за различий во внешности птица с лейцизмом может оказаться в менее выгодном положении в период размножения.
Несмотря на это само наличие лейцизма не означает, что птица не сможет выжить или найти пару. Это зависит от особенностей конкретной особи и условий ее существования.
Напомним, ранее речь шла о птицах, соответствующих вашему месяцу рождения.
Наши пернатые друзья — это не просто полезные помощники в саду. В фольклоре и традициях они часто олицетворяют черты характера.