В воду для полива стоит добавить один ингредиент: как спасти растения от жары

Полив растений / © pexels.com

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В периоды сильной жары растения особенно быстро теряют влагу, поэтому садоводы всё чаще ищут способы помочь им пережить высокие температуры. Один из необычных методов предложил специалист по выращиванию грибов Вейн Делани, который советует использовать для полива воду, настоянную на грибах.

Об этом сообщило издание Express.

Эксперт обратил внимание на то, что традиционного полива иногда бывает недостаточно, особенно для растений в горшках и контейнерах. Именно для них он рекомендует попробовать грибной настой.

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По словам Делани, приготовить его несложно. Для этого нужно взять горсть любых съедобных грибов, измельчить их и оставить в воде примерно на 24 часа. После этого полученным раствором рекомендуется поливать растения вечером, после захода солнца, направляя воду непосредственно к корневой системе.

Эксперт объясняет, что грибы на 85–90% состоят из воды. Во время настаивания они постепенно отдают влагу, а также ряд питательных веществ. В частности, речь идет о калии, магнии, фосфоре и селене, которые переходят в воду и могут попадать в почву вместе с поливом.

По мнению специалиста, такая вода может способствовать более длительному удержанию влаги в почве, уменьшая её потери в результате испарения в жаркие часы. Кроме того, вещества, выделяемые грибами во время замачивания, способны стимулировать активность грибков в почве.

Делани отмечает, что это может улучшить способность почвы накапливать воду и облегчить её усвоение растениями. Именно поэтому он называет грибной настой одним из возможных способов поддержать растения во время длительных жарких периодов.

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В то же время эксперты напоминают, что не стоит компенсировать жару чрезмерным поливом. Переувлажненная почва может привести к загниванию корней, ухудшению состояния листьев и замедлению роста растений. Кроме того, избыток влаги создает благоприятные условия для развития плесени и грибковых заболеваний.

Садоводам рекомендуют уделять особое внимание растениям в контейнерах и горшках. Даже после дождя они могут не получить достаточно воды, поскольку густая листва часто отводит осадки в сторону, не давая влаге попасть непосредственно в почву.

В свою очередь, садовод и автор канала Walking Talking Gardeners Саймон поделился простым способом проверить, нуждается ли растение в поливе. Он рекомендует постучать по терракотовому горшку: если звук звонкий, почва, вероятно, сухая, а если глухой — влаги внутри достаточно. По его словам, этим методом пользовались садоводы ещё в XIX–XX веках.

Напомним, что суперфуды, богатые витаминами и антиоксидантами, могут всегда быть под рукой. Эксперты назвали семь культур, которые стоит выращивать дома.

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