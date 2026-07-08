Платок заплетенный в косу. / © Getty Images

Реклама

Платок снова стал одним из главных аксессуаров лета. Она не только придает образу элегантности, но и помогает разнообразить даже самую простую прическу. Достаточно шелкового, хлопкового или льняного платка, чтобы создать стильный акцент без сложных укладок.

Почему этот аксессуар вне времени и каждое лето возвращается в моду, рассказали эксперты изданию Vogue Italia.

Главное преимущество этого аксессуара — универсальность. Платок можно вплести в косу, украсить пучок или хвост или носить как повязку, чтобы убрать волосы от лица в жаркую погоду. Она удачно сочетает практичность и трендовый вид, поэтому остается одним из самых актуальных летних аксессуаров.

Реклама

Шесть модных способов носить платок

Платок завязан на конце тонкой косы

Завяжите шарф вокруг резинки, которой завязана коса, чтобы придать прическе романтический и богемный вид. Эта простая деталь подчеркнет даже самый простой образ.

Платок заплетенный вокруг высокого пучка

Платок можно обмотать вокруг высокого пучка, создавая несколько витков и оставляя концы свободными. Получите изысканную, но одновременно непринужденную прическу.

Реклама

Платок завязан вокруг низкого пучка

Шелковый платок, завязанный вокруг низкого пучка, — это деталь, мгновенно обновляющая одну из самых классических причесок.

Платок заплетенный в косу

В этом случае платок становится неотъемлемой частью прически, вплетеной непосредственно в пряди. Такая оригинальная деталь придает характер и современный вид классической косе.

Реклама

Платок завязан вокруг хвоста

Завяжите платок вокруг низкого, слегка растрепанного хвоста, чтобы достичь этого непринужденного эффекта с типично парижским шармом.

Платок — как бандана поверх распущенных волос.

Одетая как бандана на распущенные волосы, платок отводит волосы от лица, придает образу нотку ретро и помогает защитить голову от солнца. Практическое и элегантное решение, стильно дополняющее как городские прогулки, так и отдых на море.

Реклама

Напомним, мы писали о том, какая идеальная прическа для летней жары, которая поможет чувствовать себя комфортно. Распущенные волосы могут привести к потоотделению.

Новости партнеров