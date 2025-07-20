Чем подкормить огурцы в сильную жару / © Unsplash

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Важнейшим элементом, который нужен огурцам, чтобы справиться со стрессом, считается калий. Именно он играет в росте и правильном развитии растения особую роль, ведь участвует в различных физиологических процессах, в том числе в регулировании водного баланса, синтезе углеводов и активации ферментов.

Сильная жара – это стрессовое условие для огурцов, а потому в этот период именно калий поможет растению удерживать влагу, противостоять всем отрицательным последствиям высокой температуры воздуха.

Огородники рекомендуют использовать в жаркую погоду такой раствор для подкормки огурцов: на 10 л воды добавить 1 ст. ложку сульфата калия. Хорошо размешайте и можете подливать огурцы под корень. Этого объема хватит на 5 кустов, поскольку под каждое растение нужно примерно 2 л удобрения.

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Подкормку калием в летнюю жару рекомендуется проводить раз в 7-10 дней. Хотя здесь тоже важно следить за состоянием самого растения. Лучше всего подкармливать рано утром или вечером, когда солнце уже менее активно.

Конечно, не следует забывать и о других важных нюансах ухода за огурцами. В частности, нужно провести мульчирование, чтобы сохранить влагу в корнях. Также важно проводить регулярную и достаточную поливку. Не забывайте и о других элементах питания. Огурцы любят фосфор и азот.

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