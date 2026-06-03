В жару желтеют листья и увядают плоды: чем подкормить огурцы, чтобы не потерять урожай

Огурцы. / © pexels.com

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Огурцы во время плодоношения особенно чувствительны к недостатку питательных веществ, потому что в этот период они активно формируют плоды и требуют гораздо больше воды и микроэлементов. Истощение почвы быстро сказывается на состоянии растений и плодов.

Чтобы получить обильный урожай, важно вовремя поддержать растения правильным питанием, сообщает издание Deccoria.pl.

Огурцы нуждаются в уходе не только на еиап роста, но и во время плодоношения. Каждый плод требует большого количества воды и калия, поэтому почва быстро теряет эти питательные вещества. Дефицит калия можно довольно быстро заметить на старых листьях — его края начинают желтеть и увядать. В то же время, сами огурцы растут медленнее и часто деформируются.

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Важную роль в росте растений играет бор. Он улучшает цветение и завязывание плодов. Дефицит приводит к увеличению гибели молодых огурцов. Использование специальных удобрений, содержащих бор, может увеличить урожайность и вес отдельных плодов.

Между тем кальций отвечает за иммунитет растений: укрепляет клеточные стенки, что приводит к более твердым плодам. Дефицит приводит к неправильному развитию клеток и деформации.

Во время цветения и плодоношения огурцам очень нужны микроэлементы. Ведь в жаркие и засушливые периоды растения обычно менее эффективно усваивают питательные вещества, поэтому риск их недостатка значительно возрастает. Регулярный полив и добавление необходимых веществ чрезвычайно важны, потому что помогает поддерживать здоровье растений и уменьшают потерю бутонов.

Домашние удобрения для огурцов

Настой крапивы

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Часто огородники используют крапивный настой для выращивания огурцов. Он является богатым источником необходимых элементов азота, калия и фосфора. Он может содержать железо, магний, кальций. Это стимулирует рост растений, укрепляет корни и увеличивает урожайность.

Сам раствор готовится очень просто — без использования химикатов. Залейте 1 кг нарезанной крапивы (без семян) 10 литрами кипятка в бидоне, закрыв крышку. Оставьте смесь в темном месте примерно на две недели. После этого удобрение будет готово к использованию. Перед поливом огурцов разведите его водой в соотношении 1:10.

Такой настой крапивы подходит не только огурцам, но и другим овощам: помидорам, перцу, кабачкам и баклажанам.

Древесная зола

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Хорошим удобрением для огурцов станет древесная зола. Смешайте ее с водой и оставьте на время, чтобы частицы осели на дно. Приготовленным раствором поливают у основания огурцов.

Это удобрение особенно полезно в период плодоношения, поскольку содержит большое количество калия. Однако важно не вносить золу слишком часто, поскольку это может значительно повысить рН почвы.

Напомним, мы писали о том, почему огурцы прекращают расти после посадки и какие подкормки помогут быстро восстановить развитие.

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