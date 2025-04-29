Вальпургиева ночь в Украине: дата 2025 года, что это за событие, какие традиции существовали

Вальпургиева ночь 2025 года / © unsplash.com

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Почему Вальпургиева ночь носит такое название и какие традиции события существуют?

История Вальпургиевой ночи

Название Вальпургиевой ночи происходит от имени святой Вальпурги, монахини, проповедовавшей христианство на немецких землях в VIII веке. Монахиня получила широкую популярность далеко за пределами своего монастыря благодаря многочисленным чудесам, сопровождавшим ее жизнь.

Она была известна как спасительница от голода, болезней и эпидемий, а также как защитница рожениц и крестьян. Вальпурга проповедовала христианство среди язычников, активно занималась духовной и интеллектуальной деятельностью — свободно владела несколькими языками и создавала биографии известных личностей. Святая Вальпурга умерла примерно в 780 году, а во время переноса ее мощей стали совершаться чудеса: они замироточили.

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Ее день чествования приходится на 1 мая, и именно в эту ночь, по легендам, происходят таинственные и даже зловещие события, когда открываются ворота в потусторонний мир.

Что касается разницы между западноевропейским и славянским праздниками, то в Европе этот праздник больше ассоциируется с языческими обрядами, символизирующими приход весны, очищение и борьбу со злом. В славянской традиции Вальпургиева ночь имеет свои особенности, ведь в это время отмечают также обычаи, связанные с природными циклами, магическими ритуалами и охраной от нечистой силы, но акцент может быть поставлен на очищение и защиту от духов, а не на шабаши.

Праздник Бельтайн: как оно связано с Вальпургиевой ночью

В календаре древних кельтов существовали два главных праздника — Самайн (Самхейн) 1 ноября и Бельтайн (Бельтейн) 1 мая. Эти праздничные даты были тесно связаны с животноводством: Бельтайн знаменовал начало выгона скота на летние пастбища, а Самайн — его возвращение в осенний период, когда животных загоняли обратно.

Основной ритуал Бельтайна заключался в воспалении огней на холмах, проведении обрядов друидов, провозглашении заговоров и жертвоприношениях.

Эти огненные церемонии преследовали две основные цели:

Чествование естественных сил и Бога солнца, чтобы обеспечить защиту для скота, получить хороший приплод и щедрый урожай на полях. Очистка и защита общины от стихийных бедствий — грома, молнии, града, болезней, а также от злых чар и магии колдунов.

В древности кельты приносили в жертву людей, позже заменив их на животных. С XIX века начали использовать пироги или освященный в церкви хлеб как дары Богам.

Историки отмечают, что в ночь на 1 мая ведьмы, по поверьям, садились на метлы и летали над селами, пытаясь помешать людям встретить весну и чтить своих богов. Из-за этого эта ночь стала известна как ведьмская, а название “Вальпургиева” появилось позже, из-за исторической ошибки.

Что делали на Вальпургиевую ночь украинцы в древности

У наших предков, не знавших святой Вальпурги, существовал собственный праздник — Живин день. 1 мая они чествовали главную покровительницу Рода и Целебной Силы — Богиню Живу. Следует отметить, что у древних славян слово “жизнь” звучало как “живот”, что означало “живое тело”.

В этот день славяне проводили языческие обряды, почитая богов, дарящих земле плодородие. Ритуалы напоминали кельтские — люди зажигали костры и прыгали через них, очищая себя физически и духовно, а молодые девушки с метлами в руках обходили костер, прогоняя злых духов.

Кроме того, молодые женщины шли в лес, чтобы собирать травы, поскольку верилось, что в ночь на 1 мая они приобретают целебную силу. Также сны в Живин день или Вальпургиеву ночь считались вещими, поэтому рекомендуется запомнить то, что вам приснится.