Вам понадобится всего 2 минуты: как правильно заварить в чашке вкуснейший ароматный кофе

Вкус ароматного напитка зависит от пропорций составляющих - кофе, сахара, воды и сливок, формы чашки и температуры кипятка.
Без кофе не обходится ни одно утро. Вкусный, душистый и бодрящий – его готовят по-разному. Кто-то любит заварной из кофейной машинки или турки, а некоторые пьют растворимый. Главное, с утра не очень хочется тратить много времени на приготовление своего любимого напитка. Рассказываем о быстром способе заваривания вкусного кофе прямо в чашке. Вам понадобится всего несколько минут подождать – и ароматный напиток готов.
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Как правильно заваривать кофе в чашке, чтобы он получился вкусным
- Пропорции кофе и воды. Сначала нужно взять кофе, желательно среднего помола. Крупный помол предназначен для кофемашины, а мелкий – для турки. Если вы хотите мягкий напиток, то на 1 грамм кофе вам нужно 20 грамм воды. Если вам нравится крепкий вкус, тогда на 1 грамм кофе понадобится 15 грамм кипятка.
- Форма чашечки также важна для приготовления вкусного напитка. Нужна чашка среднего размера, чтобы вода быстро не остывала.
- Температура воды должна быть горячей, но не кипящей, около 95 градусов.
- Время заварки зависит от формы чашки. В широкой и низкой емкости кофе заварится быстрее, чем в узкой и высокой. Обычно напиток заваривается 2-4 минуты.
- Дайте кофе постоять, это позволит напитку полностью раскрыть свой аромат и вкус.
- Добавление сливок и сахара. Эти составляющие добавляются по вкусу, но их лучше добавить после заваривания кофе, тогда напиток будет в разы вкуснее.
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