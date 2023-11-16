Вам понадобится всего 2 минуты: как правильно заварить в чашке вкуснейший ароматный кофе

Без кофе не обходится ни одно утро. Вкусный, душистый и бодрящий – его готовят по-разному. Кто-то любит заварной из кофейной машинки или турки, а некоторые пьют растворимый. Главное, с утра не очень хочется тратить много времени на приготовление своего любимого напитка. Рассказываем о быстром способе заваривания вкусного кофе прямо в чашке. Вам понадобится всего несколько минут подождать – и ароматный напиток готов.

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Как правильно заваривать кофе в чашке, чтобы он получился вкусным

Пропорции кофе и воды. Сначала нужно взять кофе, желательно среднего помола. Крупный помол предназначен для кофемашины, а мелкий – для турки. Если вы хотите мягкий напиток, то на 1 грамм кофе вам нужно 20 грамм воды. Если вам нравится крепкий вкус, тогда на 1 грамм кофе понадобится 15 грамм кипятка.

Сначала нужно взять кофе, желательно среднего помола. Крупный помол предназначен для кофемашины, а мелкий – для турки. Если вы хотите мягкий напиток, то на 1 грамм кофе вам нужно 20 грамм воды. Если вам нравится крепкий вкус, тогда на 1 грамм кофе понадобится 15 грамм кипятка. Форма чашечки также важна для приготовления вкусного напитка. Нужна чашка среднего размера, чтобы вода быстро не остывала.

также важна для приготовления вкусного напитка. Нужна чашка среднего размера, чтобы вода быстро не остывала. Температура воды должна быть горячей, но не кипящей, около 95 градусов.

должна быть горячей, но не кипящей, около 95 градусов. Время заварки зависит от формы чашки. В широкой и низкой емкости кофе заварится быстрее, чем в узкой и высокой. Обычно напиток заваривается 2-4 минуты.

зависит от формы чашки. В широкой и низкой емкости кофе заварится быстрее, чем в узкой и высокой. Обычно напиток заваривается 2-4 минуты. Дайте кофе постоять, это позволит напитку полностью раскрыть свой аромат и вкус.

это позволит напитку полностью раскрыть свой аромат и вкус. Добавление сливок и сахара. Эти составляющие добавляются по вкусу, но их лучше добавить после заваривания кофе, тогда напиток будет в разы вкуснее.

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