Вам придется подвинуться: почему кот приходит спать в вашу кровать

Коты обожают спать в постели с хозяевами / © Фото из открытых источников

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Кошки спят в среднем 12–18 часов в сутки и обычно меняют места отдыха в течение дня. Однако ночью животное может упорно возвращаться именно к постели хозяина, даже если у него есть свое удобное место.

О причинах такого поведения пишет Express.

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Кот выбирает место, где чувствует себя безопасно

Для кота сон — период особой уязвимости, ведь животное в это время не может в полной мере контролировать происходящее вокруг. Поэтому знакомое место рядом с человеком, которому он доверяет, может давать чувство безопасности.

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Когда кот ложится спать возле хозяина, это может быть способом укрепить связь. Домашние кошки более социальные, чем может показаться, и часто ищут физического контакта: укладываются у ног, на грудь, рядом с головой или забираются под одеяло.

Если животное засыпает, прислонившись к вашему телу, это может свидетельствовать о высоком уровне доверия. Особенно показательным считается глубокий сон рядом с человеком, ведь кот позволяет себе расслабиться только там, где он чувствует себя защищенным.

Почему кот выбирает именно вашу кровать

Безопасность — не единственная причина. Тепло человеческого тела, мягкая постель и знакомый запах хозяина делают кровать привлекательным местом для продолжительного отдыха.

Есть и еще один нюанс: кошки — территориальные животные. Поэтому место, которое человек считает своей кроватью, домашний любимец вполне может воспринимать как часть своей территории.

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Кроме того, совместный сон может быть своеобразным ритуалом близости. Если кот регулярно возвращается на то же место рядом с хозяином, это, вероятно, означает, что он связывает его с комфортом, близостью и спокойствием.

Так что в следующий раз, когда кот снова займет половину кровати, это не обязательно означает, что он просто нашел самое удобное место. Для него ваше присутствие может быть важной частью ощущения безопасности — хотя тепло и мягкое одеяло тоже никто не отменял.

Напомним, если чужой кот то и дело появляется возле вашего дома, вероятнее всего, что-то заставляет его возвращаться именно сюда. И дело может быть совсем не в еде.

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