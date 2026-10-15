Ванга предвидела катастрофу для Путина: жуткие пророчества на 2026 год снова всплыли

Баба Ванга и Нострадамус / © ТСН

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В Сети снова вспыхнули обсуждения пророчеств слепой болгарской предсказательницы Ванги. Согласно ее предсказаниям, 2026 год может стать переломным для Кремля, а также принести миру масштабные политические и геополитические катаклизмы.

Несмотря на то, что болгарская ясновидящая умерла еще в августе 1996 года, ей регулярно приписывают точные предсказания таких событий, как теракты 11 сентября в США или пандемия Covid-19. На 2026 год Ванга якобы предвещала целый ряд природных катаклизмов, а также стремительное развитие технологий, при котором машины и искусственный интеллект начнут массово вытеснять людей с рабочих мест, пишет издание LADbible.

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Конец 26-летнего правления Путина и Третья мировая война

Наибольший резонанс вызвало предсказание по поводу будущего России. Согласно интерпретациям предсказаний Ванги, в РФ ожидается смена руководства, что положит конец 26-летнему пребыванию Владимира Путина у власти. Политологи и интерпретаторы отмечают, что это может погрузить Россию в глубокую политическую турбулентность и внутренний хаос.

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Кроме того, и Ванга, и известный средневековый астролог Нострадамус якобы указывали на то, что именно 2026 может стать точкой отсчета для вспышки Третьей мировой войны между ведущими государствами планеты.

Среди других, более экзотических предсказаний на ближайшие месяцы — возможный контакт с внеземными цивилизациями, а уже на 2027 год пророчица якобы «видела» появление людей сверхспособностей вследствие мутаций или генетических экспериментов.

Ученый назвал точную дату конца света

Кроме мистических видений Ванги, в контексте тревожных прогнозов упоминаются и расчеты австрийского физика Гайнца фон Ферстера, сделанные еще в 1960-х годах. В отличие от ясновидящих, ученый опирался на математическую модель и исследовал темпы роста населения Земли за последние тысячелетия.

Используя математические уравнения, Ферстер пришел к выводу, что из-за экспоненциального роста демографии и нехватки ресурсов критическая точка наступит 13 ноября 2026 года, после чего человечество окажется на грани катастрофы.

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Следует ли верить этим прогнозам?

Журналисты и скептики отмечают: воспринимать такие предсказания как абсолютную истину не стоит. Баба Ванга никогда лично не записывала свои пророчества — их устно пересказывали родственники, в частности, ее племянница Красимира Стоянова. За десятилетие это привело к многочисленным перекручиваниям, искажениям и фальсификациям. Большинство ее фраз крайне размыты, что позволяет «подгонять» их под любые современные новости.

Напомним, после смерти 28-летней сотрудницы противочумного института и введения карантинных мер в Сибири в Сети снова вспомнили жуткое пророчество Ванги о вспышке чумы в России.

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